Alunos constroem baleia de 6 metros para alertar sobre os perigos do descarte de plástico nos oceanos

Aproximadamente um terço de todo o lixo doméstico é composto por embalagens em todo o mundo, sendo 80% delas, descartadas após uma única utilização. Como nem todas são encaminhadas para os processos corretos de reciclagem, as sobras desse volume ajudam a sobrecarregar aterros, lixões e outros ambientes na natureza.

Nos últimos anos tem-se observado um aumento significativo de lixo nos oceanos, despejados por navios, empresas, plataformas petrolíferas e pelos próprios continentes. Somente no Oceano Pacífico, recentemente foram descobertas verdadeiras ilhas e redutos de lixo formados por algo em torno de 100 milhões de toneladas de resíduos sólidos levados pelas correntes marítimas.

São, em sua maioria, embalagens e sacolas plásticas que impactam diretamente o meio ambiente e a saúde dos mares, ao provocar a morte de milhões de peixes, aves e mamíferos marinhos, anualmente.

Somente no Brasil, 25 mil toneladas de embalagens são descartadas todos os dias. Esse é um problema de interesse e preocupação mundial, que deve reunir autoridades e entidades globais, acadêmicos, pesquisadores, empresários, organizações não governamentais, ativistas e a sociedade civil, como um todo, para discutir maneiras eficazes para a redução dos impactos e a formação de novas culturas e tecnologias de uso, produção e descarte de embalagens, sacolas plásticas e outros materiais não biodegradáveis.

Diante dessa temática, os coletivos Humana Mente e R.E.A.J.A (Reflexão, Equilíbrio e Ação Junto ao Ambiente) formados por alunos e educadores do Colégio Rio Branco e do Centro de Educação para Surdos Rio Branco, Unidade Granja Vianna, que se encontram semanalmente para discutir temas importantes e globais da atualidade, se uniram após observar a quantidade de materiais e copos descartáveis jogados fora todos os dias, não só na instituição, como na comunidade e no dia a dia doméstico e das cidades.

Após muito diálogo e reflexões em grupo, iniciou-se uma campanha que uniu os alunos de toda a escola, com o apoio das equipes de limpeza e manutenção, para a construção de um grande projeto de conscientização em forma de arte: uma baleia com cerca de 6 metros de comprimento, confeccionada por meio da coleta de 4 mil copos plásticos.

Ao lado da baleia, encontra-se o número 2050 – ano que haverá mais plástico do que peixes nos oceanos, se a humanidade continuar seguindo os mesmos padrões de consumo e descarte de materiais nocivos à natureza, de acordo com pesquisas realizadas pelos estudantes.

A atividade foi coordenada pelos professores Caio Mendes e Camila Vilar, do Coletivo Humana Mente, pelo professor Samuel Luna, do Reaja, e Marisa Rodrigues, da Monitoria.

A escultura, chamou a atenção de pais, alunos, professores e visitantes, não somente pela estética e dimensão visual do projeto, mas pela importância e convite à reflexão sobre o problema ambiental.

Projeto ganha visibilidade

O projeto ganhou grande visibilidade e a Baleia está em exposição na empresa Natura, em Cajamar, como parte de uma campanha interna de responsabilidade ambiental, em um espaço com circulação de 2,5 mil pessoas por dia.

Os alunos do Humana Mente, acompanhados pelos professores Caio Mendes e Camila Vilar, tiveram a oportunidade de ver a exposição, visitar a fábrica e conhecer projetos de inovação e tecnologia da instituição. Na ocasião, os jovens falaram sobre as reflexões desenvolvidas nos projetos do Colégio Rio Branco.

Confira o vídeo em que os alunos explicam sobre o projeto:

Informações: Ministério do Meio Ambiente (MMA).