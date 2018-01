Alunos abordam crise de refugiados em simulação diplomática

Nos dias 29 e 30 de abril, sexta-feira e sábado, aconteceu o tradicional CRBMUN – Colégio Rio Branco Modelo Universitário de Negociação, realizado todos os anos em parceria com o curso de Relações Internacionais, das Faculdades Integradas Rio Branco, com o objetivo de inserir os alunos do Ensino Médio em discussões sobre importantes temas da agenda internacional. Nesta edição, o tema escolhido foi “Refugiados e a Busca pela Paz”.

A iniciativa procura estimular a visão crítica, o envolvimento e a participação dos jovens nos temas propostos, estimulando a cidadania e promovendo o aprendizado de um importante quesito no mundo profissional: a negociação e a argumentação, por meio da exposição de um ponto de vista e sua defesa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os estudantes se dividiram em quatro comitês de discussão definidos por eles próprios: 1) General Assembly (SCECPOL), que debateu o tema “A crise dos Refugiados”; 2) CSNU, que discutiu “Missões de Paz e a Questão da Síria”; 3) Assembleia Geral 4 Comitê (1946) que abordou “Refugiados da Segunda Guerra e o Movimento Sionista”; 4) Assembleia Geral DSI sobre o “Terrorismo e a Segurança na Europa”.

Nas reuniões, organizadas pelos coordenadores de Geografia e História, os estudantes têm a oportunidade exercitar atividades realizadas em sessões da ONU, como as mesas de negociação para discussão de aspectos relacionados aos direitos humanos, desarmamento e segurança nacional, meio ambiente e desenvolvimento, bem como o uso do dress code ideal para esse tipo de evento.

O evento funciona, também, como forma de preparação e incentivo aos alunos para a futura participação na MINIONU, evento tradicionalmente realizado pela PUC Minas, que reúne estudantes do Ensino Médio de todo o Brasil, no segundo semestre, e na qual os alunos do Rio Branco sempre participam.

Dividido em dois dias, o evento conta com a participação de cerca de 100 alunos, das unidades Higienópolis e Granja Vianna. Ao final, os alunos de cada comitê apresentaram relatórios com suas propostas de projetos e melhorias para os temas trabalhados.