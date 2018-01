Agenda: Entendimento Global e Olimpíadas alegram a Festa Junina do Colégio Rio Branco

Com inspiração no Ano Internacional do Entendimento Global, determinado pela UNESCO, e em homenagem às Olimpíadas Brasil 2016, as nações se entrelaçam na comemoração da tradicional Festa Junina do Colégio Rio Branco, que acontecerá nos sábados, dias 04 de junho, em Higienópolis, São Paulo, e 18 de junho, em Granja Viana, Cotia – das 10h às 17h, respectivamente.

A decoração, com alusão ao tema e suas cores, como os arcos olímpicos, também contemplará trabalhos de alunos e professores, de diferentes períodos escolares, realizados no decorrer do semestre. Barracas de brincadeiras, comidas típicas, além das tradicionais danças, animaram alunos, familiares, professores e visitantes.

Turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio farão as apresentações das tradicionais quadrilhas. Uma banda de forró animará os convidados, que podem, igualmente, se divertir nos brinquedos, saborear iguarias típicas e colaborar, assim, com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3° ano do Ensino Médio, que destinam o valor arrecadado às festividades de formatura.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A barraca do grupo Reaja – Reflexão, Equilíbrio, Ação Junto ao Meio Ambiente, formado pelos próprios alunos, valorizam o trabalho socioambiental realizado no colégio, com oficinas de reciclagem, a brincadeira pescaria e atividades conscientes dedicadas ao tema da festa.

Para aqueles que ainda quiserem participar da tradicional Festa Junina do Colégio Rio Branco, a comemoração acontecerá nas unidades Higienópolis e Granja Vianna, região de Cotia – esta, em um espaço amplamente arborizado, que anualmente costuma receber cerca de sete mil pessoas.

A entrada é gratuita para crianças menores de cinco anos de idade e pessoas com mais de 60 anos. Saiba mais em www.crb.g12.br

Informações:

Festa Junina Colégio Rio Branco 2016

Unidade Higienópolis

Data: 04 de junho, sábado

Av Higienópolis, 996 – São Paulo

10 às 17h

Unidade Granja Vianna

Data: 18 de junho, sábado

Rodovia Raposo Tavares, km 24, Cotia – SP

Sentido São Paulo

Horário: 10h às 17h

Entrada: R$ 15,00

*Gratuita para menores até cinco anos de idade e maiores de 60

www.crb.g12.br

O Colégio Rio Branco convida a todos para participarem de seu tradicional arraiá!!! 😉