Natal com magia e solidariedade

Um dia repleto de animação, imaginação, carinho e solidariedade. O Interact Club Rio Branco de São Paulo, formado por alunos do Colégio Rio Branco, Unidade Higienópolis, realizou a quinta edição do Natal Mágico, apresentando uma linda peça de teatro para crianças acolhidas por diversas instituições.

Ao todo, 300 crianças assistidas pelas instituições Lar Tia Edna, Minha Casa, Casa Semeia, CCA Aziz Ab’ Saber, CCA Plácido Souza Filho, Liga Solidária e Casa Gravataí participaram do Natal Mágico.

As crianças puderam assistir a um musical natalino, desenvolvido e dirigido pelos jovens do Interact. O espetáculo representou um conto da noite de Natal, sobre três crianças que não acreditavam mais no Papai Noel, até que em um dia, inesperadamente, elas deram de cara com quatro renas que caíram, acidentalmente, do trenó do bom velhinho.

No final do espetáculo, ao voltarem para os ônibus, as crianças tiveram uma feliz surpresa: elas receberam alguns brinquedos, montados pelos alunos, para deixar o Natal das crianças mais alegre e especial.

O Interact Club Rio Branco de São Paulo é um projeto do Rotary Club de São Paulo, que promove ações e projetos, além de arrecadação de brinquedos e alimentos para diversas instituições, como abrigos e asilos. A organização da ação foi feita pelas alunas Luara Rocha Gonçalo, Eduardo Borges, Vivian Ivata, Mariana Horta, Luísa Pepe e Gabriela Geraidine.

O evento também contou com o apoio da Fundação de Rotarianos de São Paulo, do Colégio Rio Branco e da Monitoria Rio Branco.

O Colégio Rio Branco deseja um Natal cheio de amor e paz a todos!