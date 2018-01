A importância das atividades extracurriculares

A participação das crianças nas atividades extracurriculares é uma oportunidade para a descoberta de talentos e vocações, assim como para o desenvolvimento do potencial de cada um, da superação de limitações, da aprendizagem de regras, disciplina e da cooperação.

Falamos atualmente o quanto é importante desenvolver habilidades e competências cognitivas, que são aquelas ligadas ao conhecimento e aprendizagem, e as não cognitivas, que são aquelas relacionadas à estabilidade emocional, sociabilidade, autonomia, resiliência, perseverança, curiosidade, entre outros, essenciais para a formação do ser humano.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem esforço, dedicação e boa sociabilidade, mesmo uma criança muito competente no esporte, terá dificuldades em conseguir uma boa performance, por exemplo. Por outro lado, uma criança que não é tão habilidosa, poderá compensar com empenho, disciplina e maturidade emocional um ótimo desempenho na modalidade que pratica.

No Colégio Rio Branco são inúmeras as oportunidades de praticar atividades para além da sala de aula. Até os 17 anos, os alunos têm a opção de escolher modalidades com as quais mais se identificam, de acordo com a sua fase escolar: ballet, natação, judô, coral, iniciação ao teatro e teatro, oficina de artes, arte e movimento, xadrez, ginástica olímpica, futebol, futsal e rugby – são os principais destaques.

Um aspecto que destacamos na participação das crianças em atividades extracurriculares é que os pais precisam refletir sobre a quantidade de atividades que os seus filhos realizam, considerando que o excesso pode prejudicá-los ao invés de contribuir para seu desenvolvimento. Muitas vezes as crianças e adolescentes ficam exaustos e começam a mostrar sinais de apatia, estresse e até baixo desempenho escolar por conta disso.

*Diretora na Unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco, Tatiana Martinez é formada em Pedagogia e Letras, com especialização em Comunicação e Artes.