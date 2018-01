Adolescendo

A adolescência é uma fase muito bonita e muito divertida da vida, mas bastante complexa. Deixar a infância e entrar na adolescência envolve muitos sentimentos, sensações e novas responsabilidades. Com os hormônios em ebulição, essa importante fase é caracterizada pelas transformações físicas e biológicas nos corpos de meninos e meninas.

No Colégio Rio Branco, os alunos do 7º ano têm a oportunidade de participar de encontros para conhecer e refletir a respeito desta etapa do desenvolvimento humano caracterizada pela puberdade e o início da adolescência.

Reconhecendo a dificuldade dos jovens em abordar com os adultos as questões sobre o desenvolvimento sexual e sobre os relacionamentos pessoais, foi criado um espaço para que, por meio de dinâmicas, as ansiedades e dúvidas possam ser reveladas e discutidas.

Um dos principais aspectos sociais observado na maioria dos adolescentes é a necessidade de fazer parte de um grupo. As amizades são de extrema importância nessa fase e dão aos adolescentes a sensação de pertencimento, ao integrar um grupo com interesses comuns.

Aprendendo sobre o desenvolvimento, as transformações físicas e psicológicas na puberdade, o respeito ao corpo, as angústias da adolescência, as relações sociais e amorosas, as principais questões que envolvem os jovens são abordados .

Os encontros acontecerão às terças-feiras feiras, entre setembro e outubro, conduzidos por profissionais capacitados para o trabalho com jovens nessa faixa etária e respeitando os valores morais individuais e familiares.

Os grupos serão formados por um número máximo de 30 alunos.