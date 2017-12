​Colégio Rio Branco oferece o espetáculo premiado “Caminho da Roça” gratuito ao público

O Colégio Rio Branco convida o público para o espetáculo “Caminho da Roça”, realizado pelo grupo As Meninas do Conto, no dia 05 de agosto, sábado, às 15h, na Avenida Higienópolis, 996 – 3° andar, auditório. ​Os ingressos são gratuitos, mediante inscrições pelo site: www.crb.g12.br​

​A história traz referências da vida rural, contando lendas brasileiras e costumes caipiras do Brasil. Caminho​ da Roça narra​ a trajetória de duas comadres, uma avó e uma neta, em uma inesperada aventura envolvendo criaturas fantásticas do imaginário infantil e popular.

Além da unidade Higienópolis, a peça também será apresentada, gratuitamente, na unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco, no dia 19 de agosto, às 16h.

Premiado, o espetáculo é vencedor de três categorias do Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem e como Melhor Espetáculo de Incentivo Cultural, pelo Prêmio APCA.