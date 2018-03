Seis temas de Atualidades que podem cair no Enem

Confira quais são os assuntos que você não pode deixar de saber para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, de acordo com o professor de História do Curso Poliedro, Rodolfo Neves

Estar antenado nos principais acontecimentos do Brasil e do mundo é um ponto crucial para se sair bem na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre nos dias 5 e 6 de novembro. Questões que envolvem atualidades podem cair nas provas de Filosofia, Sociologia, História, Geografia ou mesmo como tema de Redação, que tem um peso significativo na nota final dos candidatos.

Para se manterem informados, segundo o professor de História do Curso Poliedro, Rodolfo Neves, os candidatos devem buscam diversas fontes de conhecimento, como matérias televisivas, sites, jornais e revistas. Além disso, devem estar atentos aos assuntos que envolvem questões sociais. “Nos últimas provas do Enem, independente do país abordado, o enfoque está sempre ligado a questões como direitos humanos, empoderamento, preconceito racial e de gênero”, indica o professor. “O mais esperado é que as questões das diferentes provas dialoguem com outras áreas”, complementa.

Com o intuito de facilitar a preparação dos vestibulandos, o professor do Poliedro elaborou uma seleção de temas que podem cair nesta prova. Confira, estude e prepare-se:

1 – Zika Vírus

O candidato deve saber como ocorre o contágio, quais os sintomas e regiões do País mais afetadas pela doença transmitida por meio da picada do pernilongo Aedes Aegypti. Sua associação com o surto de microcefalia também não pode ficar de fora dos temas revistos.

2 – Meio ambiente /Tragédia em Mariana

Reconhecido como o maior acidente da história pelo volume despejado com barragens de rejeitos de mineração, a tragédia no Rio Doce, em Mariana (MG), e seu envolvimento com a Samarco, pode ser requisitado ao candidato, que deve saber a trajetória das mais de 50 mil toneladas de lama tóxica e seus efeitos fatais em plantas, animais e caminho percorrido.

3 – Empoderamento

Na avaliação de Neves, o Enem historicamente costuma abordar temas que envolvem questões sociais. Por isso, o empoderamento, que reflete qualquer ação que estende o acesso de direitos a grupos, comunidades e pessoas, pode ser tratado pela sua importância ou em assuntos elencados a questões raciais, de gênero ou grupos homoafetivos.

4 – Eleições americanas

A disputa e as diferenças entre o republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton e a movimentação política da população americana é um tema em alta e pode ser solicitado em questões do Enem.

5 – Terrorismo

Com a onda de ataques terroristas sofrida por pessoas em diversas cidades no mundo, como os ocorridos em Paris em novembro de 2015, no qual morreram 180 pessoas e cerca de 350 ficaram feridas, o tema pode ser requerido na prova do Enem. As ações terroristas estão ligadas ao grupo Estado Islâmico (EI). De acordo com o professor do Poliedro, o estudante deve entender quais os motivos dos ataques, como funcionam as táticas de recrutamento e como são realizadas as ações deste grupo.

6 – Crise de refugiados

A crise de refugiados na Europa e os consequentes problemas de ordem política e humanitária causados pelo deslocamento de mais de milhares de mulçumanos, principalmente da Síria e Líbia, aos países europeus, também deve estar presente na lista de temas a serem estudados.

Para saber mais sobre o exame, confira o levantamento feito pelo Sistema de Ensino Poliedro que identificou o que foi mais exigido em cada uma das quatro áreas desde 2009, quando a prova passou para o formato atual, até 2015.