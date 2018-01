Projeto resgata história do Vale do Paraíba

Alunos do Colégio Poliedro, de São José dos Campos (SP), compartilham relatos de moradores da região, por meio do projeto Linhas do Vale

Algumas histórias ficam apenas na memória de um pequeno grupo de pessoas. Outras, no entanto, são compartilhadas e podem alcançar uma grande audiência. É o caso da vida de Jarbas Dias Ferreira, veterano da segunda guerra mundial, nascido em Mogi das Cruzes (SP), em 1921. No Vale do Paraíba, morou em Jacareí entre 1926 e 1934. Posteriormente, foi residir em São José dos Campos, cidade onde vive até hoje.

Na década de 30, São José era uma cidade muito pobre, de acordo com Jarbas. Era bastante elevado o número de tuberculosos que não encontravam vagas nos sanatórios e nem podiam pagar pelos tratamentos em Campos do Jordão e que, por isso, morriam nas ruas. Apesar da triste memória, Jarbas elogia o clima e as pessoas que viviam na cidade, apontando essas duas características como grandes motivos para ele continuar morando em São José dos Campos.

Alunos entrevistam Jarbas Dias Ferreira, veterano de guerra que hoje mora em São José dos Campos-SP

As histórias e as memórias de Ferreira e de outros moradores do Vale do Paraíba, que não estão descritas em nenhum livro, foram compartilhadas por meio de textos e vídeos e apuradas por estudantes do Colégio Poliedro, de São José dos Campos. A iniciativa faz parte do projeto Linhas do Vale, que tem como objetivo resgatar a história da região socioeconômica localizada no eixo Rio-São Paulo, por meio de relatos e das lembranças dos próprios moradores.

O trabalho, desenvolvido por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, auxilia a compreensão do Vale do Paraíba sob uma perspectiva dinâmica e acessível. “O objetivo do projeto é valorizar a memória e a identidade, além das tradições e cultura da região. Os alunos se mostram muito empenhados nesta ação”, descreve a coordenadora do projeto na área de História, professora Érica Turci.

A iniciativa buscou inspirações no Museu da Pessoa, um museu virtual e colaborativo que tem como objetivo registrar, preservar e transformar em informação, histórias de vida de toda e qualquer pessoa da sociedade. “O trabalho vem de uma longa discussão sobre o papel da História dentro da escola. A ideia principal foi tratar conceitos de identidade e memória”, aponta o coordenador do Ensino Fundamental II do Colégio Poliedro, Kadu Lambert.

Alunas entrevistam Seu Nego, mestre de Moçambique que mora em Jacareí-SP

A metodologia utilizada também é bastante diferenciada. “Aplicamos um método de pesquisa chamado história oral, que utiliza a entrevista para descobrir novos dados sobre a História. Ouvimos os entrevistados e comparamos tudo com documentos históricos”, conta Érica.

Para conhecer melhor o Linhas do Vale e acompanhar os relatos dos moradores da região, acesse o site http://www.linhasdovale.com.br/, ou a página https://www.facebook.com/linhasdovale?fref=ts ou siga @linhasdovale no Instagram.