Por um futuro melhor

As simulações do PoliONU Teen e do Fórum Social e os benefícios no contexto escolar

A escola é o espaço onde saberes, conhecimentos e culturas se cruzam, assumem significados e sentidos, constroem-se e reconstroem-se. Portanto, ela deve colaborar com a formação integral do aluno, o que significa também contribuir para a formação do cidadão. Não basta ter a informação e o conhecimento se não souber como utilizá-lo, ou seja, temos que saber, temos que saber fazer, mas também – e principalmente – temos que saber ser.

O processo de aprendizagem depende de alguns elementos, e a informação é um deles. Outro elemento é o conhecimento, por meio do qual as informações são trabalhadas, ou seja, elas são classificadas, analisadas e contextualizadas. Por fim, existe a consciência de associar todo o conhecimento de maneira útil e pertinente, com o objetivo de produzir novas formas de desenvolvimento que envolvam uma reflexão.

As simulações do Fórum Social e do PoliONU Teen, eventos organizados por alunos, professores e coordenadores do Colégio Poliedro, buscam incentivar, através das informações e dos conhecimentos dos alunos, reflexões que possam desencadear novas formas de desenvolvimento para nossa sociedade. Além disso, as simulações permitem que os alunos aperfeiçoem habilidades de diálogo, argumentação, debate e posicionamento crítico, criando também uma cultura política.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na edição 2015, cerca de 200 pessoas, entre alunos, professores e visitantes, participaram das simulações, que são realizadas durante três dias no Colégio Poliedro.

Cerimônia de abertura do PoliONU Teen e Fórum Social no Colégio Poliedro

No PoliONU Teen, os alunos do 9º ano representaram diplomatas de aproximadamente 30 países, divididos em 3 comitês que abordaram os seguintes temas: “As mudanças climáticas ante o desenvolvimento”, “A violação dos direitos das crianças na África Subsaariana” e “O narcotráfico e suas coligações em meio às guerrilhas”.

Alunos do 9º ano em debate durante o PoliONU Teen

Alunos 9º ano representam diplomatas durante simulação do PoliONU Teen

Os alunos do 8º ano, que participaram da simulação do Fórum Social, representaram membros da sociedade civil organizada e empreendedores sociais para discutir temas de interesse mundial, como desigualdade social, crise do modelo societário e sustentabilidade.

Alunos do 8º ano durante marcha no Fórum Social

Cartaz feito por alunos do 8º ano para o Fórum Social

A busca por uma postura cidadã adequada e por um posicionamento crítico, estimulada durante os eventos e ao longo de todo o projeto pedagógico, certamente produzirá reflexos nas atitudes dentro e fora da escola e, quem sabe, por toda a vida.

Flávio José dos Santos Lima

Orientador Educacional do Ensino Fundamental II

Todos os projetos e exemplos mencionados neste blog referem-se às Unidades Sedes do Poliedro.