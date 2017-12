Os sete “vilões” da redação do Enem

Gabriela de Araújo Carvalho, coordenadora de Redação do Curso Poliedro, dá dicas fundamentais para se preparar para a prova e alcançar a redação nota mil

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um desafio para muitos vestibulandos que pretendem alcançar uma vaga nas mais concorridas universidades do País, sendo que tem um peso importante na nota final da prova. No último Enem, apenas 77 pessoas em todo o País alcançaram a nota máxima (a famosa redação nota Mil). E ainda, com os temas “Intolerância Religiosa” e “Combate ao Racismo”, mais de 84 mil estudantes tiraram nota zero na redação.

De acordo com as novas normas anunciadas recentemente pelo Ministério da Educação (MEC), a prova de redação neste ano será aplicada no primeiro dia, junto à Língua Portuguesa. Com o objetivo de ajudar os vestibulandos a se saírem bem nesta matéria, a coordenadora de redação do Curso Poliedro, Gabriela de Araújo Carvalho, listou quais são as grandes dificuldades enfrentadas por estudantes na Redação do Enem e como evitá-las, preparando-se desde já. Confira:

1- Não estar por dentro dos temas atuais

Manter-se atento em relação às atualidades e às visões críticas sobre os acontecimentos mais recentes pode ser um bom caminho. Segundo Gabriela, temas relacionados às questões de cultura, memória e cidadania têm chances de aparecer, bem como assuntos de ecologia, sustentabilidade e energias renováveis. A base é sempre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o uso racional dos recursos ambientais para se pensar em um futuro mais respeitoso e digno. “Estudar atualidades nunca é se perder, mas sim encontrar cada vez mais elementos que facilitarão a compreensão da dinâmica social, o que ajudará a entender qualquer tema de redação”, diz.

2 – Não se planejar em relação ao tempo

Mais do que a preocupação com o tema da dissertação, o estudante deve empenhar-se em organizar sua produção. Neste sentido, treinar o tempo é fundamental. “Elaborar uma redação dissertativa por semana até a data do Enem pode auxiliar o candidato a ganhar agilidade ao escrever o texto”, indica a coordenadora.

3- Problemas de norma culta

Acertar em acentuação, pontuação e concordância é fator decisivo para alcançar uma boa nota. Esteja atento às correções feitas em suas redações por professores, estude as regras gramaticais e tente não errar no próximo texto.

4- Falta de espaço para escrever

É necessário estar atento ao espaço disponível para a escrita e ao objetivo do texto. Um dos pontos importantes é habituar-se ao limite de 30 linhas proposto, sabendo construir uma boa argumentação e conclusão dentro deste espaço.

5- Falta de treino

A preparação para a redação exige o domínio de técnicas de escrita e uma boa apresentação do tema. Inclua essa preparação em sua rotina. É essencial fazer as redações de temas solicitados nos anos anteriores com a finalidade de conhecer o perfil da prova e estar ainda mais preparado.

6- Proposta de intervenção vaga

O Enem é uma prova que apresenta um problema localizado no contexto brasileiro e que cobra proposta de intervenção, ou seja, uma proposta de solução para esse problema. “Defender um ponto de vista de maneira superficial não vai ajudar o candidato a pontuar na redação. Por isso, é necessário utilizar elementos externos no texto”, ressalta Gabriela.

7- Pouco repertório cultural

Utilizar citações da música e literatura nacional pode ajudar o estudante a fazer uma analogia ao tema e elaborar uma boa argumentação. Tenha um bom repertório cultural.

Por Poliedro Educação