Os benefícios do teatro para estudantes

Ser um rei, um mendigo, um palhaço, um operário, um professor, um empresário… A linguagem do teatro ajuda a experimentar, por meio da representação, outras realidades e infinitos pontos de vista e pode ser utilizada em qualquer lugar, inclusive em sala de aula. Comprovadamente, a inclusão das artes cênicas no cotidiano escolar traz grandes benefícios para os alunos. Essa prática desenvolve técnicas de oratória e retórica, a expressão corporal, a interpretação de texto, estimula a criatividade e ainda proporciona acesso a grandes clássicos da dramaturgia mundial e nacional. Por isso, uma parcela representativa de escolas já aderiu a essa atividade, seja dentro das aulas rotineiras ou como atividade extracurricular.

De acordo com Rodolpho Pinotti, professor de Teatro do Colégio Poliedro de São José dos Campos, o exercício dramático é indicado para todas as idades, da Educação Infantil ao Ensino Médio, e ajuda na formação da personalidade do estudante, enquanto ser humano. “Estudantes que praticam esta arte tendem a ponderar mais as situações cotidianas, pois percebem que sempre existirá outra maneira de enxergar a mesma coisa. A prática do teatro amplia a capacidade de leitura do mundo e desenvolve a reflexão crítica”, aponta Pinotti.

Especificamente para crianças, o teatro é muito importante e pode ser trabalhado de diversas maneiras em sala de aula, já que desperta um universo lúdico, fundamental para o desenvolvimento da criatividade e do despertar do interesse nas atividades. Outro ponto interessante de incluir o teatro no cotidiano escolar, afirma o professor, é que a prática reúne as pessoas para celebrar a humanidade por meio da arte.

Segundo Pinotti, o exercício dessa arte coletiva tem como pré-requisito a prática da generosidade. “Costumo dar o exemplo de que o generoso não é aquele que doa uma blusa velha para alguém que passa frio, generoso é aquele que doa sua melhor blusa, independente de quem seja”, diz o professor.

Arte na escola

O Colégio Poliedro de São José dos Campos desenvolve atividades teatrais dentro do currículo do Ensino Fundamental, por meio dos chamados Ciclos de Leitura. São realizadas leituras dramáticas de clássicos como Romeu e Julieta, de Shakespeare, Édipo Rei, de Sófocles, ou mesmo a Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne.

As turmas sentam em círculos e leem, interpretam e encenam as obras. “Essa atividade faz com que os estudantes tenham mais facilidade de compreensão das cenas e das histórias. Os alunos ficam entusiasmados, pois o teatro é libertador e quebra as barreiras das salas de aula entre professores e estudantes”, ressalta Pinotti.

O Colégio Poliedro também possui turmas específicas de teatro em suas atividades extracurriculares. Anualmente, ocorre também o Festival de Teatro do Poliedro, chamado no ano passado de Noites de Teatro. Entre as peças encenadas pelos alunos nos ciclos estão o Fantástico Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira; A viagem do Capitão Fracasso, inspirada no filme “A Viagem do Capitão Tornado”, do diretor italiano Ettore Scola; e “Alice no País das Maravilhas”.

Todos os projetos e exemplos mencionados neste blog referem-se às Unidades Sedes do Poliedro.