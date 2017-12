O que esperar do Ensino Fundamental II?

O Ensino Fundamental II é um segmento da escolaridade que pretende atender e contribuir com a formação do aluno/indivíduo que se encontra em uma das fases de maior transformação e mudança de expectativas e posturas frente ao aprendizado.

Nesse segmento da escolaridade, é comum que a família se questione sobre o que esperar da escola nessa nova fase. A escola também deve se ajustar a este aluno, que inicia o ciclo ainda criança e se tornará um adolescente no decorrer desses quatro anos.

Nessa fase do desenvolvimento cognitivo dos adolescentes, há novos e importantes esquemas de aprendizado que devem ser estimulados, e a escola deve estar preparada para essa diversidade de ritmos e interesses que “explodem”. Sendo assim, é preciso ajustar linguagens e expectativas.

Família e escola devem estar alinhadas quanto às metas e ao processo dessa fase do desenvolvimento intelectual do adolescente. O que não podemos esquecer é que a educação, como todo conhecimento, encontra-se em constante transformação. Assim, uma escola que considere a contemporaneidade certamente terá um bom repertório para acompanhar as necessidades do aluno, cuidando e possibilitando que ele avance frente aos desafios dessa etapa escolar.

Na prática, o que temos desenvolvido e proposto em nosso Colégio é que o Ensino Fundamental II acompanhe e contribua na formação do estudante que todo indivíduo precisa ser, capaz de aprender e gerenciar seu conhecimento. Organizar, anotar, selecionar e revisar são alguns dos procedimentos que devem ser consolidados nesse período. Para isso, cuidamos que, nessa etapa do ensino, a escola tenha como objetivo instrumentalizar e habilitar o aluno para que possa seguir realizando novas e importantes conquistas, desenvolvendo autonomia e postura de estudante adequadas para esta e para as demais etapas escolares.

Considerando essa concepção de formação do aluno, fazemos algumas escolhas na estrutura e condução do projeto pedagógico:

– O uso da tecnologia e novas linguagens que ajudam na comunicação e no aprendizado;

– A construção de um ambiente capaz de proporcionar respeito ao ritmo e a diversidade de aprendizado;

– Reuniões pedagógicas semanais que garantam um espaço de reflexão e formação contínua dos professores;

– Uma equipe pedagógica capaz de fazer a interface entre família/escola/aluno, e que possibilita o apoio necessário ao acompanhamento e gerenciamento do processo de aprendizagem do aluno;

– Um programa curricular que respeite o conteúdo e o conhecimento, garantindo com eficiência a proposta acadêmica da escola sem desconsiderar o conteúdo procedimental, tão importante nessa fase.

Enfim, o projeto do Fundamental II precisa contemplar um conjunto de ações e propostas que dialoguem com o objetivo da escola, as expectativas dos pais e as necessidades do aluno.

Neuza Factori de Almeida

Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental II

Todos os projetos e exemplos mencionados neste blog referem-se às Unidades Sedes do Poliedro.