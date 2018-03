No dia 14 de junho deste ano, o Colégio Poliedro apresentou o Festival Literocultural (FLIC). Tal momento de exposição foi consequência de um processo de desenvolvimento de conteúdo que culminou na elaboração de um produto final: os minicontos. Para tal, as professoras de Literatura, Gramática, Arte e Desenho Geométrico do 9º ano uniram-se para o planejamento do projeto, que teve como tema a leitura, o estudo, a análise e a produção do material. O livro Eu me chamo Antônio, do autor Pedro Gabriel, foi o disparador do projeto, o qual teve como objetivos:

– Valorizar e incentivar o uso da língua portuguesa de maneira apropriada, compromissada, mas de forma lúdica, leve, agradável;

– Ressaltar a importância da competência comunicativa, já que ter clareza na expressão daquilo que se quer transmitir como mensagem é essencial;

– Ampliar o repertório literário por meio do conhecimento de frases de grandes autores;

– Expandir o vocabulário a partir da prática da leitura;

– Aperfeiçoar a estrutura textual ao observar os recursos coesivos utilizados por grandes autores no desenvolvimento de textos.

Por meio da leitura dos livros Eu me chamo Antônio e Segundo Eu me chamo Antônio, ambos de Pedro Gabriel, e de Pó de Lua, de Clarice Freire, procuramos refletir sobre a expressão dos sentimentos, das expectativas, das angústias e dos amores a partir do uso da língua portuguesa. O interesse dos alunos por esse tipo de leitura levou a equipe a fazer uso desses livros como ponto de partida do projeto.

Caroline Martins, aluna do Colégio Poliedro, com seu primeiro livro publicado durante a FLIC 2015



A necessidade da valorização do uso da língua nos motivou a criar um projeto em que ela fosse uma importante ferramenta de trabalho, um bem imaterial, utilizada nos textos com clareza para a obtenção de um produto final de qualidade. Para isso, priorizamos o aspecto lúdico, com usos variados do idioma e jogo de significantes e significados, com o objetivo de envolver os alunos no projeto de produção escrita. A associação da linguagem de Clarice Lispector, objeto de estudo nas aulas de Literatura, serviu de fundamentação para compreender o conceito de narrativa em prosa poética, do estudo da “sugestão” dos “retratos da vida”, recortes do pensamento, das sensações: características do miniconto; enquanto a linguagem de Edgar Allan Poe embasou a expressão do suspense, a partir do recorte da imaginação e do fantástico na literatura.

Por que elaborar um projeto interdisciplinar, abrangendo Literatura, Gramática, Arte e Desenho Geométrico?

Para promover a aproximação entre os alunos e o texto, é necessário um processo delicado, que requer fundamentação e parceria entre as disciplinas que envolvem o estudo da língua e da linguagem. Por isso, professores de Língua Portuguesa, Arte e Desenho Geométrico se uniram com o intuito de associar a habilidade de leitura de imagens e de representação aos processos de criação de textos.

O objetivo do projeto passa pela necessidade de evidenciarmos que a verdadeira compreensão da língua é de suma importância para o desenvolvimento da leitura nas séries de Ensino Fundamental. O trabalho pedagógico que aprimora a leitura envolve as disciplinas de Literatura e Gramática de forma natural e consciente, já que ambas trabalham tendo por base o estudo da forma e estrutura da língua, abordando seus aspectos objetivos e subjetivos.

A exploração das habilidades de leitura na Literatura, Gramática e Arte estimula vários sentidos. Seu caráter singular pode mostrar ao aluno uma nova habilidade de comunicação, sem regras fixas, unindo, dessa forma, a linguagem, as imagens e as sensações.

Girlayne Christine Domingues Costa Faria

Professora de Gramática do Ensino Fundamental II

Patrícia Alves de Sousa Oliveira

Professora de Literatura do Ensino Fundamental II

Edy Regina Santo

Professora de Arte do Ensino Fundamental II

