No passado, era muito comum conversar com os mais velhos para ouvir o que têm a dizer e, assim, aprender com suas experiências. Hoje, no entanto, com o ritmo acelerado do trabalho e o acúmulo de atividades e compromissos no dia a dia, as situações de trocas entre gerações diminuíram. A tentativa de mudar essa realidade foi a principal motivação para criar o projeto Encontro de Gerações, que é realizado todos os anos e pelo qual temos muito apreço, já que envolve a família e emociona nossos alunos de 6º ano.

A sensibilização dos jovens estudantes para a proposta do projeto começa com a leitura do livro paradidático “Olhando para dentro”, que conta a história de um homem de idade avançada que vai morar na casa da filha por causa de sua saúde bastante debilitada. A princípio, isso desagrada o neto, mas, aos poucos, o avô o reconquista ao contar suas histórias por meio de depoimentos emocionados – todos registrados em um gravador comprado pelo neto. Dessa forma, as emoções e as impressões do avô sobre a vida vão permanecer na memória de toda a família.

Esse enfoque do livro é um dos principais objetivos do projeto: o resgate da memória familiar.

As atividades desenvolvidas buscam fazer com que nossos alunos tragam memórias para a sala de aula. Isso acontece desde a criação de um livro de receitas da família até uma pesquisa profunda de resgate da história, o que resulta em um verdadeiro baú de memórias.

Assim como acontece com o avô do livro, também são registrados em vídeo os depoimentos de alguns alunos, com suas histórias, emoções, desejos e sonhos. Há também o momento em que cada aluno fala sobre descobertas por meio de objetos que marcaram a história de cada família.

O mencionado “encontro de gerações” acontece quando os avós são convidados para uma conversa agradável e um delicioso lanche com nossos alunos. Essa é só mais uma etapa de um longo período de debates, reflexões e resgates, mas, sem sombra de dúvidas, é a parte mais significativa desse processo.

Mostrando um passado que não está nos livros didáticos de História, promovemos o contato de nossos alunos com as experiências de seus avós. Muitas descobertas são feitas em conjunto, e essa interação entre as gerações é maravilhosa e muito importante, capaz de marcar a memória de todos os participantes.

Além do resgate da memória familiar, a proposta visa ainda deixar uma lição fundamental: a importância da valorização das experiências de vida e o respeito aos idosos.

Adriana Cristina Orselli Wurm

Professora de Filosofia do Ensino Fundamental II

Todos os projetos e exemplos mencionados neste blog referem-se às Unidades Sedes do Poliedro.