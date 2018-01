As tecnologias e a linha de comunicação direta com as famílias

Até o início de 2013 o Poliedro não tinha uma demanda estabelecida via Fale Conosco com os departamentos de TI e TE por parte do público atendido pelo Sistema de Ensino (alunos, pais ou responsáveis, professores e gestores), embora o Fale Conosco já funcionasse de forma eficiente, via web, para praticamente todos os produtos e serviços oferecidos.

O surgimento do aplicativo P+ no ano de 2013, no entanto, reformulou tanto para os departamentos de tecnologia quanto para os usuários finais a relação e o contato com a empresa. Na realidade, todos os departamentos tiveram um notável crescimento no contato direto entre as pessoas que utilizam produtos e serviços do Sistema de Ensino Poliedro nas escolas parceiras, assim como os colaboradores da empresa no atendimento a elas.

Passamos a receber diariamente uma crescente quantidade de mensagens com dúvidas, problemas, elogios, críticas e comentários que, no geral, expressam tanto o uso e a adesão aos aplicativos P+ criados pelo Poliedro quanto a orientação que, proveniente das mensagens, auxilia as equipes internas que trabalham neste e em outros produtos ou serviços de tecnologia a melhorar o que oferecem a todos os usuários.

Acima de tudo, ao criar um canal de comunicação mais eficiente, que permite a qualquer pessoa, onde estiver, acessar informações, buscar apoio e recursos para seus estudos, acompanhar o rendimento individual ou coletivo de alunos, visualizar compromissos, criar planos de estudo e outras funcionalidades, com direito a reportar falhas, problemas, tirar dúvidas ou buscar orientações técnicas e/ou pedagógicas com o envio de respostas em 24 horas, o Poliedro não apenas presta um serviço de apoio essencial, mas cria uma sólida ponte que permite constantes idas e vindas de todos os envolvidos no processo educacional.

Um dos elementos fundantes das tecnologias de informação e comunicação é o de justamente possibilitar a conexão cada vez mais direta, rápida e funcional, além de intuitiva, passível de ocorrer a qualquer momento, independentemente do local onde estejam os interlocutores. Por isso, tem em sua denominação o adendo de Tecnologia de Comunicação e não apenas de Informação, pois deve funcionar como canal de dupla via para o ensejo e fomento do contato mais frequente e fácil entre pessoas que tenham interesses afins.

Não há nesta comunicação via Fale Conosco, tanto pelo aplicativo P+ quanto pela web, o efeito do “telefone sem fio”, já que as mensagens e as buscas são personalizadas e, assim sendo, encaminham o demandante da informação ao que de fato lhe interessa, seja uma informação em formato multimídia para esclarecer o aluno em relação a um tema de matemática ou geografia ou qualquer tipo de esclarecimento sobre o funcionamento do aplicativo, passando pela solução rápida de problemas de funcionamento.

Nos Colégios e Cursos do próprio Poliedro, por exemplo, é comum que sejam encaminhadas mensagens que buscam desde esclarecimentos simples, como instruções para troca de senha ou como baixar o aplicativo, até sugestões dos usuários quanto a novas funcionalidades que possam ser inseridas. Todas estas comunicações são consideradas e respondidas pelas equipes do Poliedro responsáveis pelos serviços. As melhorias sugeridas são anotadas e analisadas sempre que as consideramos úteis e passíveis de futuras implementações.

A linha direta criada com o Fale Conosco disponibilizado no aplicativo P+, que permite ao usuário envio por seu smartphone ou tablet, da demanda imediata que surge para ele ou ela, permite as equipes internas do Poliedro responder rapidamente as questões levantadas. Isso auxilia os processos internos da Editora ao permitir que saibamos a partir da experiência do usuário sobre pequenos ou grandes problemas que eventualmente surjam e possamos assim corrigi-los com o apoio de nossas equipes técnicas.

Há todo um aprendizado neste contato, o que somente reforça a clara intenção e vocação do Poliedro como instituição de ensino pois, por meio desta rápida troca de informações, somos levados a repensar produtos e serviços e, desta forma, melhorar a relação com o cliente final, seja ele o próprio aluno, o professor, o pai ou responsável ou o gestor de uma escola parceira.

Aprender sempre, com eventuais erros ou problemas surgidos, sugestões dos usuários para melhorias em nossos produtos ou serviços ou mesmo nos elogios e nas críticas que nos são enviadas, é o que percebemos no uso deste elemento aparentemente tão simples oferecido pelo Poliedro na internet, seja via portal ou aplicativo P+. Aperfeiçoar a experiência de uso, gerando cada vez mais recursos simples, acessíveis e intuitivos, é o que queremos fazer de forma contínua, sempre em busca das melhores soluções.

Por João Luis de Almeida Machado

(Supervisor pedagógico em Tecnologia Educacional e curador do projeto YouTube Edu)

Todos os projetos e exemplos mencionados neste blog referem-se às Unidades Sedes do Poliedro.