A partir do final de 2014, as discussões sobre o consumo consciente da água ganharam maior espaço na mídia e em nossas conversas no dia a dia, principalmente em razão da seca na região sudeste e consequente crise no abastecimento que atinge, em especial, o estado de São Paulo. Atualmente o sistema Cantareira, principal responsável pelo abastecimento da região em que se encontra a maior metrópole do país, opera com baixo volume em seus reservatórios. Esta situação, entre outras, motivou a criação do projeto “Água para todos”, que tem como principal objetivo levantar questões em sala de aula sobre o uso consciente da água em nosso cotidiano.

Ao verificar os indicadores que mensuram o desperdício de água, é impossível não perceber que o problema é complexo e tem mais responsáveis do que gostaríamos. Dados levantados pelo próprio poder público e concessionárias de abastecimento indicam que mais de 25% da água é desperdiçada durante o transporte até os consumidores, sendo esta uma das taxas mais altas de desperdício do mundo. Sabe-se também que o consumo por parte da indústria e agropecuária chega a 70% do consumo total.

Mas estes dados, obviamente, não nos eximem da responsabilidade enquanto cidadãos e consumidores. Como professora de Educação e Cidadania do 6º ano, e diante do atual cenário, busquei discutir com os alunos maneiras de promover o uso racional dos recursos hídricos para que o consumo consciente se torne um hábito trabalhado por todos, e para que as próximas gerações tenham essas práticas muito mais incorporadas ao seu dia a dia.

Para abordar o assunto na escola, recorri ao uso de atividades lúdicas com uma linguagem divertida, mais adequada para a comunicação com essa faixa etária, a fim de obter o engajamento de todos os alunos. Além disso, busquei ao máximo trazer as questões para o cotidiano dos alunos e suas famílias.

Assim, foram propostas as seguintes atividades:

– Discussão sobre como o passado nos ajuda a compreender o problema presente ( uso dos saberes desenvolvidos em História);

– Atividade de perguntas e respostas com pontuação / resultados para reflexão (perguntas como: “Até que ponto você é um cidadão consciente?”);

– Exibição de vídeos informativos sobre consumo de água e outros recursos naturais (extraídos do site Consciente Coletivo);

– Produção de vídeos por parte dos alunos sobre bons hábitos e atitudes para economizar água em casa, com posterior divulgação para a comunidade escolar.

Também foram realizadas atividades em conjunto com as disciplinas de Literatura e Arte, como por exemplo o trabalho de elaboração de cartazes com o tema “Nosso planeta ideal“, etapa de problematização do projeto interdisciplinar “O planeta ideal“.

Cartazes do projeto “Planeta Ideal”, elaborados após discussões em sala de aula

Exposição realizada no Colégio Poliedro

Diversas famílias relataram os efeitos positivos e incorporaram novos hábitos em suas casas. A interação entre escola, alunos e famílias é um dos resultados mais importantes do trabalho, visto que uma comunidade escolar integrada tem o potencial de divulgar e multiplicar boas práticas.

É importante ressaltar que o trabalho permitiu que as discussões avançassem para além da questão da água. Perguntamos aos alunos o que seria um planeta ideal, e eles disseram que deveria ter muita água, muitas árvores e muita energia, mas também produtos de alta tecnologia para todo mundo. Foi então que surgiu a necessidade de se falar sobre a questão do consumo em excesso, muitas vezes desnecessário, fácil de se observar no mundo atual e que está diretamente ligado às questões ambientais.

Ao final de cada etapa do projeto, certamente fica a lição de que todos nós, com simples atitudes, podemos fazer a diferença quanto ao uso racional deste que é um recurso indispensável à vida.

Adriana Cristina Orselli Wurm

Professora de Educação e Cidadania do Ensino Fundamental II

Todos os projetos e exemplos mencionados neste blog referem-se às Unidades Sedes do Poliedro.