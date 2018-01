A importância das atividades extracurriculares para a formação do aluno

Observa-se, há algum tempo, que um número cada vez maior de escolas tem oferecido oportunidades de aprendizado além da grade curricular normal.

De fato, o que vemos hoje é que realmente os melhores Colégios oferecem um conjunto de atividades extracurriculares para, junto com as matérias básicas, garantir ao aluno um ensino de qualidade.

São tempos de inovação, de rever antigos métodos de ensino e de promover um ensino diferenciado para que o conhecimento seja melhor absorvido pelo estudante. E não se trata apenas de fornecer mais informações.

Os estudantes de hoje, desde o início do Ensino Fundamental, vivem cercados por tecnologia e têm acesso aos mais diversos tipos de conteúdo e informações, de forma rápida e em qualquer lugar. Trata-se, portanto, de fornecer através de tais atividades ferramentas para, entre outros pontos, estimular a capacidade de pensar, refletir e desenvolver soluções com criatividade.

O Colégio Poliedro oferece atividades (módulos) em diversas áreas com o intuito de aprofundar todo o conhecimento adquirido dentro – e fora – da sala de aula. As atividades também contribuem diretamente para a formação do pensamento crítico e a identificação de habilidades específicas que podem ser desenvolvidas desde cedo.

Entre as diversas opções, destacam-se os módulos de Robótica, Empreendedorismo, Teatro, Esportes, Música e Idiomas (inglês, francês e alemão), entre muitos outros (incluindo atividades esportivas).

É importante que a escola promova atividades diferenciadas para transformar conteúdos, incluindo até mesmo aqueles abordados de maneira superficial, em pautas para aulas interessantes e dinâmicas.

As atividades extracurriculares contribuem para que professores e pais conheçam melhor os alunos, visto que elas podem ajudar na identificação de vocações e características que influenciarão na escolha profissional e outras decisões ao longo da vida.

O aluno deve ser acolhido e valorizado na instituição de ensino em que estuda, e um leque maior de possibilidades de aprendizado pode ajudá-lo a encontrar o melhor modo de se desenvolver.

Aprender um novo idioma, praticar uma nova modalidade esportiva, interagir com a música, teatro e dança, são atividades de grande importância para a formação do aluno e que aumentam a motivação diária e o desejo de aprender algo novo a cada dia.

As atividades extracurriculares são, portanto, ferramentas formidáveis para complementar o ensino e aperfeiçoar habilidades.

Outras atividades, como a promoção de eventos atraentes que utilizam a linguagem do público-alvo (Ensino Fundamental, Médio ou Pré-vestibular) e a realização de excursões que ajudam a desenvolver a visão prática do aluno a partir do conteúdo apreendido em sala de aula, são também boas opções para relacionar o conhecimento e a vivência.

É possível, portanto, que o aluno passe mais tempo na escola aprendendo e crescendo de forma saudável.

O mais importante é criar um ambiente de oportunidades, pois, como dizia o educador Paulo Freire, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.

Cícera Bruna da Silva Santos

Auxiliar de Eventos no Colégio Poliedro – Unidade São José dos Campos

Todos os projetos e exemplos mencionados neste blog referem-se às Unidades Sedes do Poliedro.