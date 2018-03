O Apoio Pedagógico Especializado como estratégia de ensino

Como ajudar alunos do Ensino Fundamental II que estão com dificuldades em acompanhar a turma?

Repetir o conteúdo na aula de reforço ou em uma aula particular, sem levar em consideração os procedimentos necessários para o aluno aprender, parece funcionar apenas como um efeito “analgésico”, que talvez minimize rapidamente os sintomas. Nessa faixa etária, muitas vezes, o aluno ainda não sabe reconhecer suas dúvidas ou elaborar perguntas e costuma dizer: “não entendi nada”, o que dificulta a proposta de um simples plantão de dúvidas. Acreditamos que dar ferramentas para que o aluno aproveite ao máximo as aulas e desenvolva uma rotina de estudo com estratégias mais adequadas é um caminho mais longo, porém mais eficiente, promovendo a autonomia do estudante no aprendizado.

Para isso, oferecemos o Apoio Pedagógico Especializado.

“Embora cada aluno seja único e suas dificuldades sejam singulares, constatamos que, muitas vezes, o aluno está com dificuldades sobretudo porque seus métodos de trabalho e seus procedimentos de resolução são inadequados. ” (Vianin, 2013)



Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Apoio Pedagógico tem como objetivo geral a instrumentalização do aluno para o aprender, permitindo que ele se aproprie de estratégias de aprendizagem eficientes e que tome consciência desse processo através do desenvolvimento da metacognição.

As concepções pedagógicas que permeiam essa proposta de trabalho são baseadas na visão do aluno protagonista e autônomo e do professor mediador, que levará o aluno à reflexão e à ampliação da linguagem, desenvolvendo suas ferramentas cognitivas e, portanto, ampliando sua capacidade de pensamento. As contribuições das neurociências enriquecem essas concepções, uma vez que explicam todo o funcionamento cognitivo.

O serviço do Apoio Pedagógico Especializado é destinado ao atendimento dos alunos que estão apresentando dificuldades circunstanciais no processo de aprendizagem. Esse serviço é formado por professores da escola que desejam participar desse atendimento no contraturno. Assim organizamos os seguintes módulos: Análise Reflexiva da Língua, Fundamentos Históricos e Geográficos, Pensamento Matemático, Ciências Aplicadas e Física e Química Aplicadas.

Realizamos um trabalho sistemático de estudo e formação, visando conhecer os mecanismos cerebrais envolvidos na aprendizagem e desenvolver um planejamento de estratégias e intervenções que possam ser aliadas às concepções pedagógicas e utilizadas na prática do processo de ensino.

Através da concepção que fundamenta o Apoio Pedagógico Especializado, temos também o intuito de envolver todo o corpo docente, incluindo equipe de orientação e pais, disseminando olhares e intervenções que favoreçam a aprendizagem e a autonomia de todos os estudantes.

Analú Sant’Ana Lopes do Amaral

Psicopedagoga do Ensino Fundamental II