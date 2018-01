13 seriados que podem ajudar na preparação para o vestibular

O professor de História, Sociologia e Filosofia do Curso Poliedro, Rodolfo Neves, fez uma seleção de seriados, que podem lhe ajudar a entender a história e os principais conflitos enfrentados pela humanidade

Para os candidatos a uma vaga em uma concorrida faculdade pública, o tempo livre também é considerado importante para estudar. A boa notícia é que é possível encontrar alternativas para se preparar de maneira descontraída.

Pensando nisso, o professor de História, Filosofia e Sociologia do Curso Poliedro, Rodolfo Neves, elaborou uma lista com indicações de seriados e documentários, que trazem importantes acontecimentos da história do País e do mundo e abordam temas de atualidades. Prepare a pipoca e confira:

1 – 13a Emenda: uma análise sobre a questão racial nos EUA (Netflix).

2 – The Crown: biografia da Rainha Elizabeth II (Netflix).

3 – Wolf Hall: a atuação de Thomas Cromwell durante o contexto da Reforma Aglicana no reinado de Henrique VIII (Netflix).

4 – Napoleão: série biográfica do imperador Napoleão Bonaparte (HBO).

5 – We are Legion: série sobre hackativistas (Netflix).

6 – Band of Brothers: série sobre a atuação dos EUA na Segunda Guerra Mundial (HBO).

7 – A Primeira Guerra Mundial: uma das melhores produções sobre a Grande Guerra (BBC/Netflix).

8 – Apocalipse: a Segunda Guerra Mundial: seis episódios feitos somente com imagens da época (NatGeo).

9 – Roma: série que narra a crise da República e a formação do Império Romano (HBO).

10 – The World’s War: Forgotten Soldiers of the Empire – excelente série da BBC sobre os soldados que lutaram na Grande Guerra (Netflix).

11 – Hiroshima: documentário da BBC sobre o ataque nuclear à cidade de Hisroshima na Segunda Guerra Mundial (Netflix).

12 – Auschwitz: The nazis and the Final Solution: documentário da BBC sobre o Holocausto (Netflix).

13 – Olhos Azuis: documentário sobre a questão racial nos EUA (pode ser encontrado na Internet).

Por Poliedro Educação