Voltas às aulas: Montando a lancheira

Sabemos que uma nutrição adequada na infância previne uma série de complicações como: distúrbios metabólicos e do crescimento, além de ajudar no rendimento escolar.

O lanche que as crianças tomam na escola tem papel essencial na formação de hábitos alimentares, pois complementam as refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) por esse motivo, é importante que eles sejam saudáveis e planejados com antecedência.

Pensando nisso o Colégio Monteiro Lobato oferece em sua cantina lanches assados, cookies integrais, água de coco, chás, frutas frescas, sucos de frutas e soja.

Muitos pais ficam indecisos na hora de montar a lancheira. Existem inúmeras possibilidades de combinações nutritivas para montar um lanche. Algumas sugestões são:

180 ml de iogurte sabor pêssego

4 biscoitos tipo cream-cracker

1 ameixa vermelha

180 ml suco de uva

1 ou 2 fatias de pão de cenoura com requeijão

5 morangos

200 ml de suco de soja com fruta

5 biscoitos tipo cookie de baunilha

1 nectarina

200 ml de chá de laranja (quente ou frio)

4 biscoitos cream cracker de gergelim

1 queijo processado

5 morangos

1 garrafinha (80 ml) de leite fermentado

1 ou 2 fatias de pão de centeio

1 fatia de queijo minas 2 rodelas de tomate

1 kiwi

200 ml de suco de manga

1 bisnaguinha

1 fatia de queijo branco

1 maçã pequena

200ml de suco de uva

2 bisnaguinhas

1 fatia de muçarela light

1 fatia de mamão picado

1 caixinha de água de coco

1 ou 2 fatias de pão de forma integral com patê de atum (atum+maionese)

1 maçã pequena

200 ml de bebida à base de soja sabor morango

Uma porção de biscoitos de polvilho

1 banana maçã

200 ml de chá de limão com erva doce (quente ou frio)

1 fatia pequena de bolo de banana

1 laranja lima

180 ml de bebida láctea sabor morango

3 biscoitos tipo cookie de aveia

1 porção de manga picada

1 iogurte sabor de sua preferência

2 fatias de pão de forma integral com creme vegetal e queijo muçarela light (1 fatia)

1 mexerica

200 ml de suco de soja com fruta

1 bisnaguinha com requeijão

1 pera

200 ml de suco de soja com fruta

2 fatias de pão integral com geleia de fruta

1 fatia de melão cortada em cubinhos

1 caixinha de água de coco

4 biscoitos do tipo maisena

1 queijo processado

1 cacho pequeno de uva

1 ou 2 fatias de pão de aveia com creme vegetal

2 fatias de peito de peru

5 morangos

1 garrafinha (80 ml) de leite fermentado

1 pão francês integral

1 fatia de queijo minas 2 rodelas de tomate

1 maçã pequena

1 caixinha de água de coco

2 fatias de pão de forma integral 1 colher de sopa de patê de ricota temperada (ricota + tempero verde)

1 fatia de melancia cortada em cubinhos

1 caixinha de suco de sua preferência

1 pedaço de bolo de cenoura

1 pacote de bolacha água e sal.

Obs. creme vegetal é uma emulsão , muito parecida com a margarina , utilizada na culinária como alimento.

