Em comemoração ao Dia do Trabalho o Colégio Monteiro Lobato realizou a semana das profissões.

Para enriquecer ainda mais este momento, convidamos aos pais para falar sobre suas respectivas profissões aos alunos.

Recebemos a visita do Comandante Mauricio do Corpo de Bombeiros, com sua equipe para falar um pouco sobre essa profissão.

Os alunos do 6º e 7º anos conheceram através de um vídeo como é a escola de bombeiros, ouvir a canção do Bombeiros, saber quais são as maiores ocorrências que o batalhão recebe. E ainda conheceram de perto esquipamentos que são utilizados para o resgate de pessoas e animais.

Foi um momento enriquecedor de muito aprendizado.