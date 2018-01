O projeto Mascote da leitura e da escrita foi desenvolvido para estimular a turma do 2º ano a adquirir o gosto e o prazer pela leitura.

O Mike um mostrinho simpático, que se alimenta de leitura e escrita; quando mais leitura e escrita é feita, mais feliz e alimentado o Mike fica.

Ele vai para casa de cada um dos alunos, e com ele vão atividades para serem feitas junto com ele, contando como foi seu final de semana e ilustrando com uma foto.