Os alunos do Ensino Médio participaram de um encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no iFHC.

Nossos alunos tiveram a oportunidade de realizar perguntas ao ex-presidente, debatendo sobre política e economia.

Leia mais: http://www.ifhc.org.br/col%C3%A9gio-monteiro-lobato/

www.monteirolobatosp.com.br

www.facebook.com/colegiomonteirolobatosp