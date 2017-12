Com o objetivo de promover uma ação de cidadania, o Colégio Monteiro Lobato se engaja numa missão de solidariedade com a Campanha do Agasalho.

Os alunos do 1º e 5º ano estão empenhados ajudando na campanha que visa beneficiar crianças, jovens e adultos de entidades assistenciais com agasalhos e cobertores para que possam se proteger do frio.

Participe e aqueça o inverno de quem tem frio. Traga a sua contribuição!

Contamos com a participação de todos!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entrega das doações até o dia 02/06.

Local:Colégio Monteiro Lobato

Av. Zumkeller, 400 – Pq. Mandaqui – São Paulo – SP – Tel. 2208-6473

Alunos do 1º ano A e 1º ano B – Professora Carol