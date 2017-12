Campanha do Agasalho

Com o objetivo de promover uma ação de cidadania, o Colégio Monteiro Lobato se engaja numa missão de solidariedade com a Campanha do Agasalho. Os alunos do 1º e 5º ano estão empenhados ajudando na campanha que visa beneficiar crianças, jovens e adultos de entidades assistenciais com agasalhos e cobertores para que possam se proteger do frio.