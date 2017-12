Reta final para o ENEM e vestibular: 10 dicas matadoras!

Falta menos de um mês para a prova mais esperada do país entre os estudantes do 3ª ano do Ensino Médio: o ENEM. Depois dele, virão os vestibulares mais cobiçados como o da USP, Unicamp e Unesp.

Professores dão conselhos valiosos de gestão de tempo para quem está focado para as provas!

Para os professores do Liceu Jardim, de Santo André, Sami Samir Jomaa e Patrícia Teixeira Ribeiro Passos, agora é o momento de revisão de conteúdo de todas as disciplinas e fazer a gestão do tempo de forma organizada e otimizada.

Se o estudante está realmente comprometido com os estudos e em passar no vestibular, siga as dicas abaixo que não haverá erro:

É de suma importância colocar toda a rotina detalhadamente em uma planilha com dias da semana e horários. Reserve os tempos necessários de refeição (almoço, jantar e lanches), o horário de atividade física (que veremos abaixo) e lazer/hobby. Fora do horário escolar, é necessário de 4 a 6 horas diárias de estudo, com intervalos de 15 minutos a cada 2 horas. Caso esteja estudando sozinho, o horário deve ser aumentado para 8 a 10 horas – mas sem esquecer das pausas de 15 minutos. Siga sua planilha de horários rigorosamente.

É imprescindível dividir o tempo dos estudos igualmente entre as disciplinas, sem esquecer daquelas que você tem mais dificuldade ou não gosta.

E o sono? Tem que dormir! O corpo e a mente precisam desse descanso. O aconselhável é que sejam 8 horas. Entretanto, se consegue apenas dormir 6 horas, mas que sejam bem dormidas, também está valendo. Dica de ouro: 2 horas antes de deitar-se desligue celular, tablet, computador e televisão. Esqueça as mídias sociais. Depois de ter feito sua matrícula na tão sonhada universidade, terá tempo para isso. Agora o foco é estudar para passa.

Seu maior concorrente é você mesmo. Portanto, também é importante cuidar da mente e do corpo para que o rendimento e concentração aumentem. Três vezes por semana uma atividade física (cerca de uma hora no máximo), seja musculação, corrida, bicicleta, yoga, dança, etc. Não importa o quê. O essencial é movimentar o corpo para refrescar a mente.

Está sem tempo? Está comendo lanchinhos nos intervalos? Esqueça! Alimentação é primordial, é o combustível do corpo. Portanto, não substitua almoço e jantar por lanches.

Tenha um hobby que possa fazer uma vez na semana. Estudar é imprescindível, mas o tempo para o seu próprio lazer, como por exemplo tocar violão, ir ao cinema, namorar, são essenciais e ajudam na autoestima.

7 dias antes da prova desacelere. Diminua o ritmo dos estudos.

Um dia antes da prova esqueça dos livros e anotações! O pouco que talvez você não tenha conseguido estudar, não irá fazê-lo um dia antes. Simples assim.

No dia da prova, caso seja realizada no período da tarde, a recomendação é fazer um almoço leve, como massa, pois dá muita energia e é de fácil digestão.

Leve apenas água e uma ou duas barrinhas de chocolate. Não mais do que isso.

E é isso aí! A gente se encontra nos bancos das universidades em 2018. Boa sorte!

