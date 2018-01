Google for Education fecha parceria com Liceu Jardim

Com tecnologia de ponta, professores e alunos do Colégio Liceu Jardim poderão ter acesso a projetos de alto impacto educacional através da parceria realizada com a Google for Education na última semana. A plataforma foi desenvolvida pelo Google especialmente para alunos e professores. A escola é a primeira do ABC Paulista a ter associação com a gigante global.

Segundo o Diretor do Liceu Jardim, Dr. Daniel Contro, o colégio agora é uma Escola Google for Education, com direito de usufruir de todo avançado complexo tecnológico, beneficiando alunos, professores e comunidade. O pacote conta com aplicativos de comunicação, armazenamento de arquivos, documentos na nuvem, videoconferência e backups, promovendo inovação, mobilidade, maior produtividade e compartilhamento no ambiente escolar.

Os alunos usarão as ferramentas digitais, como por exemplo através do e-mail: serão incluídos em uma classe virtual, onde poderão compartilhar informações com a classe e o professor. Através da plataforma Google Classroom, professores e alunos irão interagir de forma colaborativa conteúdos relevantes.

A parceria foi realizada pela Nuvem Mestra, parceira premier da Google for Education no Brasil. De acordo com a Mestra, a plataforma colaborativa possui ferramentas que facilitam a comunicação, gestão do tempo, organização e impactam na produtividade de alunos, professores e funcionários da instituição.

Com muita segurança e tecnologia de ponta, a comunidade do Liceu Jardim terá acesso a projetos de alto impacto educacional, sendo acessível por computador, tablete ou celular a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo.

Daniel Belluci Contro é professor de história e tem mais de 25 anos de experiência na área da Educação, com passagem pelo sistema público estadual como professor e, na esfera do ensino privado, em todos os níveis, como professor, coordenador e gestor. Foi diretor de Educação na gestão do ex-prefeito Luiz Tortorello (1989-1992) e Secretário da Educação de São Caetano do Sul (2014). É membro da Academia de Letras da Grande São Paulo.

Tony dos Santos é professor e engenheiro. Foi mantenedor de colégios e faculdades por 33 anos. Atualmente é diretor presidente da Nuvem Mestra, empresa parceira Premier do Google For Education no Brasil e na América Latina. Exerce cargos em várias entidades associativas e filantrópicas no Brasil.