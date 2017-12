Por Patrícia Teixeira R. Passos

A escola, por seu papel social, configura-se como um importante espaço de reflexão, acolhimento e aprendizagem. Nos dias atuais, tendo em vista a infinidade de assuntos que afligem alunos, pais e professores, faz-se necessário promover o diálogo sobre questões que permeiam o universo escolar e, muitas vezes, afetam diretamente o desempenho do estudante.

Pensando nisso, o Liceu Jardim iniciou um projeto intitulado ”Diálogos do Jardim: reflexões para o saber”, que visa debater assuntos políticos, sociais e econômicos importantes na atualidade, abrindo espaço para uma discussão crítica e saudável sobre temas relevantes para os jovens.

O primeiro encontro, com o tema “Discurso Extremista: você está sempre certo?”, contou com a participação de professores e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio, proporcionando um rico debate sobre os discursos radicalistas e extremistas, ancorados em ideologias de personalidades famosas como Gandhi, Eleanor Roosevelt, Nelson Mandela e Nietzsche. Os discursos foram pautados na igualdade e na democratização, para que todos pudessem demonstrar seus pontos de vista.

Seguindo a mesma linha e conectados ao que os adolescentes assistem, discutem e compartilham, o segundo encontro tratou da série “13 Reasons Why”, que trouxe à tona assuntos complexos como bullying, depressão e suicídio. Para mediar o debate, convidamos a doutora Ana Lúcia Fioravante, psiquiatra e especialista em adolescência, que esclareceu as dúvidas dos alunos e apresentou diversas dicas sobre como identificar comportamentos de risco e ajudar quem está sofrendo calado.

Projetos como este ampliam o repertório dos alunos, por abordarem assuntos muitas vezes exigidos nos vestibulares, e fazem com que sintam-se acolhidos pela escola, uma vez que são eles os principais protagonistas.

* Patricia Teixeira Ribeiro Passos é bióloga e pedagoga. Atua na área de Educação há 27 anos, sendo especializada em curso preparatório para medicina. Realizou diversos cursos na área de educação com o intuito de entender melhor as necessidades e as angustias dos adolescentes, especialmente nas séries terminais do Ensino Médio. Atualmente é diretora do 9º ano e Ensino Médio no Colégio Liceu Jardim.