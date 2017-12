Inovação em educação: Metodologias Ativas

Inovação na Educação – A escola contemporânea necessita de grandes transformações. Quando pensamos em mudanças em sala de aula que acompanhem as necessidades dos jovens de nossos dias, precisamos buscar novas metodologias, as ativas, que são capazes de envolver os educandos na busca de seu próprio conhecimento. Esta deve ser feita com autonomia, envolvimento e prazer, pois estudar com vontade e dedicação é, até hoje, um sonho de educadores.

São novos tempos e não podemos pensar em educação desatrelada da tecnologia. Assim, qualquer que seja o processo utilizado, devemos reunir o conteúdo necessário, toda dinâmica de movimento dos envolvidos e os recursos tecnológicos possíveis e aplicáveis para uma aprendizagem eficaz.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas metodologias ativas temos a oportunidade de harmonizar a maioria das necessidades dos alunos como: tornar prazeroso o ato de aprender, construir a autonomia nas dimensões afetivas e intelectuais, despertar o gosto pela pesquisa e o uso da tecnologia. Estes processos quando introduzidos de forma gradativa, não se tornam agressivos nem para alunos e nem para professores.

Aqui no Colégio Jardim Anália Franco, a inovação na educação é diária. O aluno constrói sua aprendizagem quando o conteúdo é significativo e há condição para associar novos elementos aos que já foram apropriados. As metodologias ativas são fortemente favoráveis à prática pedagógica, pois contribuem para a personalização do ensino com atendimento às necessidades individuais, faz do educando o protagonista do processo educacional, seus conhecimentos são mais duradouros, a avaliação não deixa de ocorrer em um só momento, pois o olhar do professor pode estar atento a cada aluno em quase todo tempo, o ambiente deixa de ser somente a sala de aula, podendo ser em qualquer lugar informal ou mais adequado, o tempo pode ser administrado a cada um conforme a necessidade, as habilidades são desenvolvidas e favorecem a socialização do aprendizado. O professor, por sua vez, passa a ser o mediador da aprendizagem, ajudando o aluno a vencer desafios.

Com o olhar no futuro e o intuito de priorizar o aprendizado de nossos alunos, a equipe gestora investiu em cursos de formação para professores e na estrutura física da escola, adequando espaços especiais para a aplicação dessas novas técnicas. Hoje, podemos oferecer um ensino atual e de qualidade, com aulas diversificadas, material adequado e um ambiente muito agradável.

Profª Edna Moraes Martins – Professora de Matemática – ENSINO MÉDIO