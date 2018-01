Desenvolvendo Habilidades Emocionais

Muitos colegas de profissão têm me procurado para conversar sobre o programa que desenvolvemos em nossa escola sobre habilidades sociais, dentre as quais estão as emocionais. O interesse aumentou depois que uma matéria do Jornal da Cultura (TV) foi ao ar no último dia 20 de novembro. https://youtu.be/sKoemBwkg7M

Aqui no Colégio Jardim Anália Franco, além do rigor acadêmico, realizamos exames internos e externos, e também os exames internacionais de proficiência em Língua Inglesa – TOEFL e CAMBRIDGE – entretanto, acreditamos que formar um cidadão é muito mais que ensinar Matemática, Português, Ciência, Inglês etc. É ensinar a conviver, a respeitar as diferenças, valorizar a si mesmo e aos outros.

Atualmente os alunos têm acesso a muitas informações, os conhecimentos acadêmicos estão disponíveis no universo web, mas os valores e as habilidades sociais precisam ser desenvolvidos no ambiente familiar e escolar.

No colégio temos duas propostas pedagógicas para o desenvolvimento das habilidades, que se complementam e envolvem os alunos durante todo o percurso escolar, até o fim do Ensino Médio.

A primeira delas possibilita reflexões aos alunos sobre sua personalidade, sobre os outros e as diferentes opiniões. São atividades planejadas para desenvolver autoestima, empatia, respeito e compreensão da diversidade. De forma lúdica os alunos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental, abordam assuntos muito importantes para o desenvolvimento emocional e aprendem a olhar as situações cotidianas de diferentes perspectivas.

A partir do 6º ano, incluímos no currículo um projeto desenvolvido pelos professores, chamado “Pensar e Agir”. Nossos professores são incansáveis e desenvolvem há três anos este projeto que tem por finalidade discutir a valorização da vida, o respeito às diferenças e leva até a sala de aula temas como: trabalho infantil, violência contra animais, direito dos idosos, preconceito dentre outros.

A partir de leituras, pesquisas e estímulos dos professores, os alunos realizam debates em sala de aula, buscam publicações em mídias digitais que possam conscientizar a população, elaboram painéis e produzem arte e textos reflexivos. Na prática, incentivamos a troca de saberes em diferentes instituições.

Não é um trabalho simples. São muitas as ações planejadas e praticadas, mas acreditamos que a harmonia que hoje temos no ambiente escolar é fruto deste trabalho constante. Conflitos ainda ocorrem, mas são resolvidos com maior facilidade. Sabemos que os melhores e maiores frutos deste trabalho serão colhidos na vida adulta, quando estes jovens estiverem no mercado de trabalho, pois saberão liderar grupos, mediar conflitos, respeitar opiniões diversas e ter pró-atividade.

Estamos à disposição para compartilhar nossos saberes se quiserem conhecer um pouco mais deste projeto entrem em contato. www.colegioanaliafranco.com.br

Nevinka Saavedra Tomasich

Diretora