O Colégio Humboldt, escola bilíngue e bicultural brasileira-alemã, localizado no bairro de Interlagos, oferece dois currículos de formação, um brasileiro e outro alemão, e tem cerca de 1.150 alunos matriculados, desde a Educação Infantil à Faculdade Humboldt. Desde 2014, com o projeto BiLi, a aprendizagem ocorre concomitantemente nos dois idiomas até o 4º ano do Ensino Fundamental.

O Colégio é mantido pela Sociedade Escolar Barão do Rio Branco - SEBRB -, composta por pais que se tornam sócios assim que matriculam seus filhos no Colégio. Além do ensino regular, oferece o Abitur para os alunos que desejam ingressar em universidades europeias; o Humboldt Formação Profissional Dual, que oferece cursos técnicos e, mais recentemente, a Faculdade Humboldt, com cursos superiores em gestão.

O Colégio ocupa área de 60 mil metros quadrados e conta com instalações modernas, amplas e arejadas. Entre elas, um teatro com padrão internacional; ginásio poliesportivo; salas de música e artes; biblioteca com mais de 35 mil exemplares; restaurante e lanchonete; terraço de convivência; salas de projeção multimídia; além de uma área externa ampla e bem distribuída.