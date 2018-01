Nos dias 10 e 14 de novembro tivemos as nossas já tradicionais Apresentações Teatrais, TV Piá e Saudosa Maloca.

Mais um ciclo chega ao fim e não tem como não se emocionar com o resultado final.

Nossos alunos e alunas arrasaram em suas performances e arrancaram suspiros, elogios, lágrimas e risos da plateia.

Com tantos sentimentos de emoção e afeto encerramos as aulas de Teatro de 2017, agradecendo a toda comunidade Horizontes por mais um ano de envolvimento pleno em um dos eventos mais aguardados do ano.

Texto: professora Gabriela Starck

Fotos: Patricia Delázari