Os novos paradigmas para a auto liderança

Proatividade e autoconfiança são atributos importantes desde a infância, e é isso que buscamos ao adotar o programa “O Líder em Mim”, incorporado pelo Horizontes Uirapuru incorporou em toda a escola, e cuja dinâmica é desenvolvida nas aulas semanais de Problemas do Homem Contemporâneo (PHC).

Voltado aos alunos do 5° ao 9º ano, o programa envolve a formação e permanente participação de gestores, professores e demais colaboradores da escola. Além disto, a família tem um papel importantíssimo como suporte e incorporação dos princípios que integram os 7 Hábitos.

O programa vem ao encontro da filosofia educacional do colégio, que busca aprimorar as competências necessárias de cada indivíduo, com o objetivo de prepará-lo a realizar as melhores escolhas para sua vivência plena, no século XXI.

O sucesso dessa empreitada está alicerçado na concretização dos 7 hábitos, que se inicia com o ser proativo, que visa ao planejamento responsável dos passos decisórios de suas ações, bem como assumir suas falhas e transformar as críticas recebidas em oportunidades edificantes.

Gabriela Martins, diretora do Horizontes Uirapuru e professora da disciplina Problemas do Homem Contemporâneo do 9º ano, mostra-se entusiasmada: “É um crescimento, um aprendizado enorme para mim e para os adolescentes. Eles participam ativamente das aulas mostrando-se capazes de refletir sobre suas qualidades, seus receios, e até seus próprios paradigmas.”

O programa O Líder em Mim, foi desenvolvido pela Franklin Covey Co., com base no livro “Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes”. Criado nos Estados Unidos, hoje é aplicado por 1.700 escolas distribuídas em 36 países.