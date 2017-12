Oficina de Leitura e Ilustração

O ilustrador é um contador de histórias, que usa a imagem no lugar da palavra.

Este é somente o início da discussão sobre ilustrações de histórias em minha oficina. Nela trabalhamos a literatura infantil através da imagem, mostrando a ilustração como linguagem narrativa, motivando na criança o gosto pela leitura.

Desde 2004, quando fiz um curso, para adultos, com o ilustrador Odilon Moraes iniciei as aulas sobre o tema com crianças da pré escola em diversos lugares, desde oficinas de algumas horas em livrarias e ateliês de arte, até aulas regulares em escolas.

A resposta foi imediata, as crianças amam ouvir histórias e aprendem o que é e para que serve o trabalho do ilustrador na prática.

Hoje ao lermos um livro ilustrado somos afetados pelo seu formato, projeto gráfico, como o texto e as imagens conversam. As ilustrações alimentam a fantasia, e a imaginação é fundamental para inteligência e criatividade de nossas crianças.

As imagens são “textos visuais” e nos dão o tom e o ritmo da leitura, através de diversos recursos, tais como luz, sombra, contrastes, texturas, ausência ou excesso de imagens, etc.

A arte da ilustração e do livro ilustrado nos dias de hoje tem sido objeto de estudos e discussões em diversos níveis, desde ateliês de arte e ilustração até em Universidades, em cursos de artes plásticas e letras.

Na oficina podemos conhecer um pouco da diversidade de “autores de imagem”, suas diferenças e semelhanças, através dos livros, dando subsídios para que a criança faça a sua própria releitura da realidade.

É importante permitir que as crianças tenham acesso aos mais variados tipos de leitura para poderem escolher o que mais gostam e desejam ler.

Como trabalho final da Oficina, produzimos um livro Ilustrado, a partir de um texto criado em sala de aula, um poema ou uma música.

Algumas curiosidades:

Em 2014, a música “Feira de Mangaio”, do instrumentista, arranjador e compositor Brasileiro, Sivuca , em parceria com a compositora Glória Gadelha foi transformada em livro e ilustrada pelos alunos da Oficina de Leitura e Ilustração.

A história se passa em uma feira, típica do Nordeste do Brasil, chamada de Mangaio. É um tipo de feira onde o mix de comercialização são produtos artesanais de uma variedade incomensurável, que vão desde utilidades domésticas a agropecuária e fármacos homeopáticos.

As crianças puderam conhecer todo um vocabulário e costumes nordestinos, desconhecidos até por adultos.

Para as ilustrações, além de lápis de cor e canetas hidrocores, foram utilizados carimbos em madeira, técnica chamada xilogravura, utilizada também para ilustrar a literatura de Cordel, gênero literário popular no Nordeste escrito frequentemente na forma rimada e originado em relatos orais.

Em 2016 fizemos oficinas de Ilustração para professores de creches da prefeitura de SP, mantidas pela parceria social do grupoA Educacional, do qual o Colégio Horizontes faz parte.

Agora em 2017, aguardamos ansiosos e com várias perguntas a visita do Ilustrador Odilon Moraes, que falará para as crianças do 1º ao 5º. ano do Ensino Fundamental.

Renata Bruggeman

Professora da Oficina de Ilustração de Histórias