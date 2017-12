O TCC como ferramenta para futuras exigências da vida acadêmica

O bom desempenho dos estudantes é resultado, em geral, do interesse e envolvimento dos alunos com os conteúdos apresentados pela escola, e da forma como o conhecimento é transmitido pelos mestres. No caso das turmas que concluem o Ensino Médio, o fim de ano aponta para o passo seguinte, o vestibular, e para a vida acadêmica. É justamente aí que entra a necessidade de contar com algumas ferramentas preciosas, capazes de ajudar na hora da elaboração de um velho conhecido, o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso.

O Colégio Horizontes Uirapuru introduziu no currículo da 3ª série do Ensino Médio – e nesse caso como parte da disciplina Problemas do Homem Contemporâneo (PHC) -, aulas específicas sobre o assunto, com a finalidade de fornecer tanto instrumental técnico quanto a linguagem adequada para a elaboração do TCC.

“Nosso objetivo é preparar os alunos para a vida, e a vida envolve o curso de graduação, as especializações, o mercado de trabalho e as relações sociais. Uma das realidades que os alunos irão enfrentar nesse caminho é o Trabalho de Conclusão de Curso que deverão apresentar no curso superior”, lembra a diretora do Horizontes Uirapuru, Gabriela Lian Branco Martins.

Preparação

Nesse estágio da vida escolar, os alunos do Horizontes já têm algumas noções do que seja uma rotina mais formal de produção de trabalhos, pois a escola começa esse aprendizado desde o Ensino Fundamental II. Nessa fase, os alunos são orientados a apresentar suas pesquisas e trabalhos de rotina utilizando as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Ao chegar à 3ª série do Ensino Médio, irão vivenciar todos os processos exigidos na elaboração e apresentação de um Trabalho de Conclusão de Curso.

No começo do ano, para desenvolverem a base teórica, os alunos leem, sob orientação da professora Suelen Girotte do Prado, da cadeira de PHC, o livro “Monografias Científicas: TCC – Dissertação”, da professora doutora, Rogéria Toler da Silva de Noronha e de Clóvis Roberto dos Santos. Na hora da prática, os temas são escolhidos pelos alunos de acordo com suas áreas de interesse. A partir daí, os estudantes recebem, além da orientação da professora titular da disciplina, a orientação de professores para cada área de interesse.

Ao final do processo é realizada a apresentação perante uma banca examinadora, composta por professores da escola e um convidado de fora, especialista no assunto. “Alunos de outras séries são convidados a assistir à apresentação e se familiarizar com este tipo de avaliação”, conclui Gabriela.

A palavra do aluno

Para a estudante Catarina Bruggeman dos Santos, o aprendizado, cansativo em vários momentos, foi de grande valia: “Apesar de ser muito cansativo, é um trabalho muito gratificante. Você não está fazendo aquilo por alguém. O próprio aluno escolhe seu tema e a metodologia que vai usar. Alguns usam apenas bibliografia, outros baseiam-se em documentários, outros usam até entrevistas. É bastante autônomo, cada um escolhe como vai trabalhar, mas a tarefa exige muita paciência. 80% dos planos mudam ao longo do caminho e isso gera um pouco de frustração. Nessa hora, você pensa que vai ficar doido, entretanto, nada se assemelha à sensação de dever cumprido quando se vê o trabalho impresso e encadernado. E depois da avaliação da banca, cheia de críticas e sugestões, a maior vontade é de continuar, e fazer cada vez melhor.”

Temas de trabalhos feitos em 2015

O fluxo e a relação comercial da maconha e do tabaco na fronteira do Brasil e Paraguai

Semelhanças e diferenças nas adaptações cinematográficas da saga As Crônicas de Fogo e Gelo por George R. R. Martin

A religião que conquistou o mundo: Como o cristianismo derrotou o Império Romano e marcou o fim de uma Era

Comparação dos efeitos colaterais entre alguns tratamentos contra os cânceres de mama, próstata, pulmão e colo do útero

Obs.: A apresentação deste último contou com a presença do médico oncologista Thiago Ferraz, ex-aluno do Horizontes, que se surpreendeu pela profunda pesquisa e embasamento teórico do trabalho apresentado.