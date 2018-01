O inglês na ponta da língua e os pés no mundo

Do Colégio

No mundo globalizado em que vivemos, a comunicação ocorre de forma rotineira e automática. Muitas barreiras caíram. Para se ter acesso à informação e aos acontecimentos, basta um clique. Mas quem deseja estar realmente globalizado, precisa ficar atento ao idioma, e o inglês é a língua obrigatória para se conectar a todos os cantos do mundo.

O inglês ganhou espaço até ter presença garantida, como língua universal e disciplina na grade curricular das escolas brasileiras.

Nada mais natural, pois o uso doméstico dos computadores, a disseminação dos celulares no país, a popularidade dos games e os recursos que facilitam a vida, vieram para ficar. Desde cedo as crianças aprendem naturalmente a dominar comandos e se apropriar de um vocabulário estrangeiro que lhes permite diversão, interação e novos conhecimentos. Não podemos esquecer a familiaridade sonora do “novo” idioma trazida pela música e pelo cinema.

Tendo em vista que o Colégio Horizontes Uirapuru tem como meta estar em consonância com a atualidade, incluiu o idioma diariamente no currículo regular na Educação Infantil e Ensino Fundamental 1.

Ao estudar a Língua Inglesa, o aluno tem as suas funções cognitivas estimuladas. O aprendizado é feito de forma dinâmica, não só na apresentação dos temas, como na linguagem empregada, ambos adaptados à faixa etária de cada turma.

Aos alunos é oferecido o acesso a uma plataforma de ensino com os mais variados recursos: vídeo aulas, exercícios, jogos, material didático, sala de aulas virtuais, dramatização, música, narrativas de diversas modalidades, “teacher” online e outros recursos.