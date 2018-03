Independência, amizades, respeito à natureza: benefícios do acantonamento

Os acantonamentos de hoje têm aumentado em variedade e especialização, oferecendo importantes benefícios físicos e psicológicos para as crianças. Com a estrutura que a vida moderna proporciona – brincar ao ar livre, aproximar crianças e jovens da vida mais simples, oferecer acomodações confortáveis – trata-se de uma prática adotada pelo Colégio Horizontes há anos.

Além das visitas pedagógicas e passeios de curta duração pela cidade, uma vez por ano, os alunos do 1º ao 5º ano participam deste importante momento de integração por meio do acantonamento. “Muitos dos alunos estão longe dos pais pela primeira vez, o que é uma ótima oportunidade para começar a trabalhar a autonomia em vários aspectos, como organização da mala, arrumação da cama e sociabilização. Tudo isso entre crianças de várias idades, que compartilham das atividades como equipe. É uma experiência de independência monitorada e segura”, relata a coordenadora pedagógica do Colégio Horizontes, Regina Célia Sasdelli.

Segundo Regina, não existe lugar melhor e mais apropriado para se fazer novas e boas amizades do que no acantonamento. “As crianças participam em equipes de todas as atividades, e é muito interessante ver que os mais velhos ajudam e incentivam os mais novos. O convívio estimula a criação de novos e bonitos laços de amizade. Dentro da escola, com os grupos de classe já formados, é muito difícil um aluno do 5º ano brincar espontaneamente com outro aluno do 1º ano, por exemplo. Essa amizade aparentemente improvável feita no acantonamento, permanece dentro da escola”, comenta.

Mais do que isso, os três dias de acantonamento fazem com que crianças acostumadas a ficar muito tempo em casa, assistindo à televisão, criando uma rotina sedentária com computadores e videogames, participem de atividades diferenciadas e com bastante movimento. Entre essas brincadeiras e atividades estão tirolesa na Mata Atlântica, ponte suspensa bifurcada, teia de cordas e tobolama (escorregador natural de lama), além das trilhas ecológicas, canoagem e gincanas inteligentes.

Matheus Castelo, do 3º ano e Lucas Dertkgil, do 2º ano do Fundamental se divertiram muito durante as atividades ao ar livre do acantonamento. “O que mais gostei foi escorregar no tobolama”, disse Lucas. Já Bianca Fontana, do 3º ano, destaca a experiência que teve na tirolesa. “Parecia que estava voando”, conta.

Regina Sasdelli lembra que o contato com outras crianças e adolescentes em um ambiente saudável, como o do acantonamento, “agrega e desenvolve valores positivos e, com certeza, influencia na vida adulta”.