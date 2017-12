Ensino em tempo integral: ganham o aluno e a família

O ensino em período integral é uma unanimidade na educação. Seus benefícios para os alunos, que passam a ter mais horas na escola, são evidentes. Mas o período extra é também positivo para os pais, ainda mais com o cotidiano de grandes cidades, como São Paulo.

Conciliar a vida pessoal e profissional é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas famílias contemporâneas. Essas metrópoles exigem de seus cidadãos cada vez mais dedicação para o trabalho e para as atividades sociais e culturais.

Outro fator para esta aparente falta de tempo é a reestruturação do papel dos casais, que obriga marido e mulher a dividirem, de forma igualitária, os deveres em relação à manutenção, administração da casa e à atenção à prole. Todas essas circunstâncias tornaram premente a solução dos problemas em geral relativos ao dilema básico: onde e com quem deixar as crianças no período fora de casa?

O Colégio Horizontes Uirapuru mantém há mais de vinte anos o Período Integral, oferecendo aos alunos um leque de opções interessantes, acompanhadas de alimentação balanceada, assistida por nutricionista.

O projeto do colégio atende desde a Educação Infantil até as últimas séries do Ensino Fundamental, e seu objetivo vai além de manter o aluno na escola. Na parte pedagógica, há acompanhamento das lições de casa, orientação nos estudos e reforço. No que diz respeito ao desenvolvimento físico, social e artístico, meninos e meninas podem usufruir de aulas de culinária, esportes, artes, dança, futsal, patinação, capoeira, artes marciais, violão, artesanato, entre outras.

“Uma atividade divertida que o Horizontes oferece no Período Integral da Educação Infantil é a AVP, Atividade de Vida Prática, na qual as crianças aprendem tarefas do dia a dia, como estender a toalhinha sobre a mesa, realizar a higiene pessoal de forma autônoma, lavar louça, arrumar a cama e outros afazeres. Aprendem também, que essas pequenas atividades podem ser divididas entre os integrantes da família”, declara Gabriela Martins, diretora do Horizontes.