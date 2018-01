Enem: o que é essencial para obter um bom resultado

Mais de 9,2 milhões de estudantes de todo o Brasil se preparam para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que serão realizadas em novembro. Trata-se de um “mundo” de alunos que se concentram em dois dias de avaliação, 5 e 6 de novembro.

Educadores do Grupo A Educacional, que reúne os colégios Liceu Santa Cruz, Concórdia, Horizontes Uirapuru, Aprendendo a Aprender e Saber, elaboraram “mandamentos” que devem ser seguidos pelos estudantes.

O resultado obtido no Enem é utilizado na seleção para bolsas do ProUni (Programa Universidade para Todos) e para o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Além disso, ele também serve como processo seletivo de muitas instituições de ensino superior no País.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Regra número um: de nada adianta estudar muito, dedicar-se, e chegar na véspera da prova exausto. O corpo, o organismo como um todo, necessita de descanso. Isso significa boas horas de sono. Então, em vez de gastar as últimas madrugadas para rever matérias, vá para a cama num bom horário.

Organização é palavra-chave. Confirme o local das provas com antecedência, conferindo o cartão enviado pelo correio. Se não recebeu o cartão, acesse www.inep.gov.br. É aconselhável fazer o trajeto até o local dias antes; isso pode evitar casos como ocorrem anualmente, com estudantes que saem de casa sem ter certeza do endereço em que irão prestar exame.

Tente relaxar na semana anterior às provas. Se o preparo foi feito, é hora de cuidar do físico para a concentração necessária. Passeios, cinema, teatro, tudo isso ajuda a “mudar de assunto” e descansar a mente.

Alimentar-se bem na véspera e no dia da prova é fundamental. Nada de acordar em cima da hora e sair de estômago vazio. E também não vale exagerar. Frutas e sanduíches leves são recomendados.

Separe o material imprescindível: caneta preta, feita de material transparente, e um documento oficial com foto. Atenção: documentos em mau estado ou sem foto não são aceitos. Em caso de roubo ou furto de documento, o candidato deve levar o Boletim de Ocorrência.

Atenção ao que é proibido: gorros, toucas e relógios. Também não são permitidos calculadora, celular, tablet, MP3 ou qualquer aparelho receptor ou emissor de mensagem.

Esqueça a selfie. Não é hora. Tirar fotos – seja da prova, do cartão de respostas ou de si mesmo na sala – acarreta em eliminação. O MEC monitora redes sociais para encontrar candidatos que burlem as regras.