Curso de redação é diferencial para o vestibulando

O mundo não é mais o mesmo. A frase pode ser lugar-comum, mas é verdadeira, em qualquer época. Em pleno 2016, transformações econômicas, políticas e socioculturais, ao redor de todo o planeta, estão no dia a dia das pessoas. A cada momento há um avanço, uma nova situação de conflito, economias ruindo ou se recuperando.

Na área educacional, estar a par dos acontecimentos é essencial. Ainda mais, claro, para adolescentes em fase pré-vestibular. Isso porque a grande quantidade e a velocidade na transmissão de informações levam cursos superiores a cobrar mais diversidade de conhecimento, ao mesmo tempo que exigem aprofundamento em determinados temas.

A forma de aferir a cultura do vestibulando vem sendo aprimorada, mas a redação continua fundamental neste processo. A nota da redação ainda é de extrema importância para a aprovação nos principais exames de acesso às universidades.

Por isso, estar preparado é mais do que obrigação. Mas como se preparar? Não basta se informar. É preciso técnica. E isso se aprende na escola.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Colégio Horizonte Uirapuru oferece o curso extracurricular “Redação e Vida”, que, além de ensinar as regras da escrita, busca estimular o prazer em escrever. Destinado a alunos a partir do 8º ano do Ensino Fundamental aos vestibulandos e profissionais já graduados, o curso foca a discussão nos temas mais importantes da atualidade no Brasil, no mundo e no universo vivencial, por meio de textos, reportagens e vídeos — além de um trabalho individual de produção de texto.

“São abordados vários gêneros textuais, não só os pedidos no vestibular, mas também outros essenciais à vida e às diversas profissões. Com isso, estimulamos a criatividade, o poder de reflexão e argumentação. O aluno se prepara de maneira global, o que reflete na hora da escrita no vestibular”, enfatiza Gabriela Lian Branco Martins, diretora e professora do Horizontes Uirapuru.

O jornalista e escritor José Augusto de Aguiar Costa é o responsável pelas aulas. Formado pela Faculdade Cásper Líbero, é pós-graduado em Comunicação Criativa, tem cursos de extensão em Jornalismo Internacional e Psicologia do Esporte. O professor, que ministra as disciplinas “Atualidades” e “Problemas do Homem Contemporâneo” no colégio, já trabalhou ou colaborou em veículos de comunicação como MTV, Gazeta Esportiva, TV Bandeirantes, rádio 89 FM e revistas Rolling Stone, Hardcore, Venice, Placar etc. As inscrições, disponíveis não somente a alunos, podem ser feitas diretamente com o professor.