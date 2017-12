Artes na escola – criar sem medo!

Sou Bonifácio, professor de Artes do Colégio Horizontes, escola na qual atuo com crianças e adolescentes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O ponto principal das minhas aulas é aproximar o aluno das linguagens artísticas. O processo de ensino de artes inicia-se com a contextualização histórica que será trabalhada e de seus principais expoentes.