X VIVA ESPORTES

Sem dúvidas, o Viva Esportes é um dos eventos mais esperados do F2…

O Viva Esportes acontece há 10 anos, com o objetivo de integrar os alunos do F2 – de 6º a 9º ano – que vivenciam, juntos, vários conteúdos da área de Corpo. São quatro dias de atividades físicas, modalidades esportivas e jogos recreativos. Os alunos são divididos em quatro grandes grupos distinguidos por cores e, literalmente, vestem a camisa de suas equipes, em uma competição saudável e divertida.

Na Cerimônia de Abertura, o juramento do atleta, feito por um dos alunos, explicita os princípios e a ética do evento. O discurso dos professores de Corpo e Movimento, Maurício Simões Silva e Fausto Galeote, trouxe a reflexão de que experiências como essa são fundamentais: além de praticarem as modalidades e se divertirem juntos, os alunos também aprendem bastante.

Aprendem a superar as suas dificuldades, a buscar sempre um melhor desempenho, a controlar o nervosismo, a trabalhar e conviver em equipe e a respeitar o próximo, seja ele um membro do seu time, um adversário, o juiz, a torcida ou a vizinhança, que nestes dias convive com um barulho mais intenso do que o habitual.

Aprendem também a ter postura e espírito de cooperação. Os grupos são divididos de forma a encontrar o maior equilíbrio possível, de acordo com as habilidades dos alunos e a diversidade das modalidades. Cada atividade tem suas regras previamente estabelecidas e o respeito é o protagonista de toda essa história.

Os alunos do 9º, em seu último ano no F2, têm um papel fundamental no evento. Durante as aulas de Educação Física, são separados em grupos e participam da organização de todo o evento. São eles que estabelecem as regras de cada modalidade, a divisão das equipes, a programação das cerimônias de abertura e encerramento, entre outras coisas.

Futebol, vôlei, handebol, tênis de mesa, pula corda, cabo de guerra, pebolim, queimada, arremesso, dodgeball e pique bandeira, foram as modalidades da 10ª edição do Viva Esportes. Os times lutam com garra para defender as suas cores e se dedicam a isso com afinco.

A cada conquista, a vibração toma conta das torcidas e dos jogadores e torna-se comum presenciar abraços apertados, palavras de incentivo e trocas de sorrisos de orelha a orelha.

Sinta um pouco desse clima: