Um post para transformar o mundo

Partindo do conceito que o celular é não apenas o ‘mundo nas suas mãos’, mas uma ferramenta que possibilita transformar esse mundo, os alunos do 8º ano da Escola Viva, criaram o perfil @direitoquilombola no Instagram.

O que os motivou foi a retomada do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.239, proposta em 2004, pelo então PFL, hoje DEM, contra o decreto 4887/2003, que regulamenta a demarcação dos quilombos atualmente.

O julgamento estava marcado para quarta-feira passada, dia 16 de agosto, mas foi adiado pois o ministro Dias Toffoli, vice-presidente do STF, saiu de licença médica e está afastado das atividades até 21 de agosto. O novo julgamento ainda não tem data marcada.

Quais as relações entre desenvolvimento e conservação?

O 8º ano tem como eixo temático a pergunta – Quais as relações entre desenvolvimento e conservação? – e, em maio deste ano, na viagem de estudo do meio, os alunos visitaram e conviveram com comunidades quilombolas no Vale do Ribeira. Os eixos temáticos em forma de pergunta e os estudos do meio têm a perspectiva de ampliar o conhecimento a partir do questionamento, da reflexão, estudo e sistematização de múltiplos pontos de vista e, assim, construir uma visão crítica de cidadania, de mundo.

A partir dessas experiências e de muitas discussões e debates sobre o assunto, os alunos resolveram abraçar a causa quilombola e apoiar a campanha do Instituto Sócioambiental (ISA). Com o apoio de todo o 8º ano, de alunos de outras séries, pais, familiares e amigos, o movimento cresceu e se espalhou.

Veja o depoimento de alunas do 8º ano sobre a criação do perfil @direitoquilombola no Instagram