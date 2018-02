Período de Adaptação 2018 – Amarelo e Amarelinho

“Quem começa vira uma criança.

Olha pra tudo como se fosse a primeira vez e vê as coisas sem seus nomes e funções conhecidas…

Assim, um começo é essa inauguração grandiosa, mesmo se pequena, em que cada instante tem beleza e particularidade…

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pode ser que haja choro e temor, mas será com intensidade que dificilmente se sentirá outra vez.

É por isso que o começador criança não quer outra coisa se não o começo”.

(Trecho retirado do Livro dos Começos, de Noemi Jaffe)

Quando entra pela primeira vez na Escola, ocorre uma separação importante e significativa na vida de uma criança – muitas vezes, é a primeira separação em relação à sua família – e, por isso, a fase da adaptação escolar é um momento tão cuidado.

Trata-se do início de uma relação de confiança que se estabelece entre a criança, sua família e a escola.

As emoções, tanto das crianças quanto dos pais envolvidos na separação, são poderosas e precisam ser consideradas, respeitadas e entendidas. Isso implica em escutar as necessidades da família, descobrir as necessidades da criança e, a partir daí, pensar em uma melhor maneira de conduzir esse processo de adaptação para ajudá-los a lidar com os sentimentos de separação de forma gradual.

Quando a criança percebe que diariamente os pais voltam para buscá-la, ela passa pelo primeiro grande aprendizado da sua vida: que o amor dos pais é maior que a própria presença concreta deles.

Este amor, percebido também a partir da separação, permite às crianças circularem pela escola e – posteriormente – pelo mundo, seguras e tranquilas. Não sob o olhar, mas sob o amor dos pais.

Na Escola Viva, levamos este período muito a sério, preparando todas as atividades com sensibilidade e cuidado, sempre com um tempero de criatividade e ousadia.

Confira algumas fotos do período de adaptação dos novos alunos dos Grupos Amarelo e Amarelinho (1 a 3 anos) de 2018.