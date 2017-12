Intervenção no Quintal do Infantil – Painéis inspirados na obra de Olafur Eliasson

As cores fazem parte da identidade da Escola Viva. Estão estampadas em nossos calendários, presentes nos uniformes, vivas em nossos estudos e ateliers. Trazê-las para o espaço coletivo do Quintal do Infantil tem a intenção de propiciar novas experiências do olhar neste ambiente.

Por isso, desde o mês de maio, uma intervenção de grandes painéis coloridos e translúcidos ocupa o Quintal do Infantil.

A intervenção foi inspirada no trabalho do artista dinamarquês Olafur Eliasson, que propõe experiências artísticas nas quais o diálogo com o público é essencial.

Além dos painéis, uma projeção interativa de cores e formas nas paredes da Escola também faz parte da intervenção.

Muitas perguntas e sensações surgiram nas crianças:

– O que as cores provocam em mim?

– Como as vejo?

– O que percebo nessa interação?

– Como me desloco em relação a elas?

– Como me convidam a brincar?

Um exercício dos sentidos em relação ao espaço, aos deslocamentos, à incidência da luz e à interação dos corpos com os painéis.

As percepções de cada um e a produção de diversos significados possibilitam que adultos e crianças coproduzam este espaço compartilhado, criando verdadeira conectividade e coletividade.