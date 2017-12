Banca do Projeto Empreendedorismo – 2ª série do Ensino Médio

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os alunos da 2ª série do Ensino Médio apresentaram para uma banca de convidados o resultado do trabalho que desenvolveram ao longo do ano no Projeto Empreendedorismo.

Cada grupo desenvolveu um projeto de empreendedorismo com cunho social e expôs o seu trabalho, descrevendo o serviço/produto a ser oferecido, contextualizando a oportunidade de negócio com dados reais, caracterizando o público alvo do projeto, apresentando as metas do negócio, os custos e também os recursos necessários para a sua execução.

Cada projeto apresentou também um protótipo, desenvolvido pelos próprios alunos nas aulas de Maker Lab.

Surgiram projetos muito interessantes, que tinham como principal objetivo uma transformação significativa para o desenvolvimento da sociedade.

Por exemplo, uma livraria infantil ambulante, que pretende promover o incentivo à leitura e à escrita em crianças de baixa renda; uma oficina de fotografia em escolas públicas, comunidades e hospitais da cidade, em que os alunos aprenderão a construir manualmente uma máquina fotográfica feita de lata; oficinas de jardins verticais de suculentas em praças da cidade; workshop de criação de dedoches para desenvolver a criatividade e a imaginação das crianças e promover contações de histórias; oficinas de garrafas decorativas feitas com artesanato para desenvolver a coordenação em pessoas que sofrem com Mal de Parkinson; vivência teatral com crianças carentes; aulas de artes plásticas para pacientes psiquiátricos e até um campeonato de truco para incentivar a igualdade de gênero, entre outros.

Uma turma de jovens empreendedores, criativos e empenhados, cheios de boas ideias para possíveis projetos de cunho social que podem transformar o nosso país!