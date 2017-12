Ritual de passagem de etapa escolar instiga alunos pelo começo de um ciclo

A passagem de uma etapa durante a educação básica é um momento de encerramento de ciclo e começo de uma nova jornada em busca de conhecimento e aprendizado. Um período recheado de curiosidade e expectativas pelos estudantes.

Na Escola Morumbi, a passagem do Ensino Infantil para o Fundamental é marcada por uma sensação muito real e verdadeira de expectativa, por conta das novas descobertas do ano seguinte e desafios que precisarão ser superados. É um momento importante para cada criança, em que elas percebem o desenvolvimento que conquistaram, sendo uma oportunidade de enxergar o que foi aprendido.

“As mais novas, aquelas que estão deixando o Ensino Infantil, em sua maioria estão animadas e curiosas”, comenta a professoraJuliana Hanftwurzel. “Querem experimentar as novas experiências que o futuro irá proporcionar. Elas se sentem importantes por fazerem parte de um novo caminho”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para que o processo se torne ainda mais agradável, no final do Ensino Infantil e Fundamental é feita uma homenagem aos alunos, em comemoração ao encerramento de um ciclo e às vivências dentro do ambiente escolar e a preparação para enfrentar os novos desafios da série seguinte.

Além disso, as crianças do Ensino Infantil podem participar de rodas de conversa durante o período letivo, em que dúvidas são tiradas para que possam compartilhar seus sentimentos com a classe e professores. Os pequenos também têm a oportunidade de participar de atividades com os alunos mais velhos e conhecer as novas salas onde vão estudar.

Já para os adolescentes, esse processo de passagem do Ensino Fundamental para o Médio pode causar tanto curiosidade quanto preocupação.

Neste caso, o papel dos pais é essencial.

É necessário que os adultos conversem com esses estudantes e entendam as expectativas e medos que rondam a mudança da etapa escolar. O apoio e intermediação do processo pela família e escola é o suporte que o estudante precisa.

“Os pais podem, e devem, juntamente com a escola, procurar entender o que as crianças sentem, pois só sabemos o que falar para nossos filhos quando sabemos o que estão pensando”, explica Juliana.

O encerramento de um ciclo de aprendizado não deve causar medo e ansiedade.

É um período de instigar os alunos a enfrentarem os novos obstáculos que virão pela frente, que aprendem o prazer do conhecimento em sua formação estudantil.