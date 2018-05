Alimentação balanceada dentro da escola influencia desde cedo no desenvolvimento das crianças

Cada família tem um estilo de vida particular. Mas uma coisa é certa: escolher os alimentos corretos e permitir que os filhos possam comer adequadamente no ambiente escolar faz toda a diferença no rendimento acadêmico. É o que afirma a nossa nutricionista Carla Caratin.

Segundo Carla, deve-se considerar antes de mais nada que uma alimentação balanceada é aquela que fornece todos os nutrientes que a criança precisa, através de alimentos variados, coloridos e nutritivos. “Quando uma criança tem uma alimentação adequada percebemos que todo o seu corpo funciona de uma maneira muito melhor, considerando desde o crescimento, formação de músculos, fortalecimento de ossos, como também na parte cognitiva”, conta.

Na mesma medida, quando uma criança não tem todos os nutrientes que precisa, ela pode começar a desenvolver algumas deficiências e, dependendo o nutriente que está em falta, interferir o aprendizado. O ferro é um bom exemplo. “Uma criança que possui deficiência nesse nutriente tem muito menos disposição e concentração para fazer as tarefas do dia a dia na escola”, explica.

Os grupos alimentares que não podem faltar no dia a dia de uma criança

Nossa nutricionista sugere trabalhar em cima de uma mescla entre os macronutrientes, como os carboidratos, proteínas e as gorduras de boa qualidade, junto de grupos de vitaminas e minerais, pertencentes ao grupo dos micronutrientes. Ambos são fundamentais para o bom funcionamento do corpo e facilitadores para um bom desenvolvimento e rendimento escolar para as crianças.

Há como identificar uma criança com alimentação desbalanceada?

Segundo Carla, a identificação dos casos se dá facilmente no dia a dia e na convivência com as crianças. “Normalmente a gente percebe isso pela própria disposição dessa criança. Uma criança que está muito calada, muito apática, provavelmente está com falta de algum nutriente”, comenta.

A Cycle School, com seu pioneirismo no ABC é uma instituição que permite e incentiva o diálogo entre educadores, nutricionista e pais. Isso porque os pais têm papel primordial, afinal, em casa que a criança cria seus hábitos alimentares. “Naturalmente existem algumas famílias que não possuem uma alimentação muito adequada nos finais de semana. Aqui tentamos suprir isso de outra forma. Mas, quando caminhamos juntos são trabalhadas questões essenciais como a importância da alimentação saudável, de ter uma variedade de alimentos coloridos com frutas, verduras e legumes. O efeito disso é muito maior, porque a criança percebe que está indo em um caminho, muito comum e que é seguro. No fim até os pais acabam aprendendo”, finaliza.