Vantagens do bilinguismo na infância

Segundo especialistas, o momento propício para se aprender um outro idioma é na infância. Isso se deve porque é nessa fase que o cérebro se desenvolve velozmente e a inserção de estímulos ambientais aumenta as conexões neuronais, o que facilita o aprendizado.

Um recente estudo realizado por pesquisadores espanhóis aponta que o bilinguismo ajuda na memória e na atenção. Ainda de acordo com os estudiosos, os bilíngues utilizam mecanismos de atenção muito mais vezes do que os monolíngues. Eles também são capazes de trabalhar melhor em situações de tomada de decisão e em situações de distração.

Os cientistas ressaltam que falar duas línguas tem benefícios práticos em um mundo cada vez mais globalizado. Ser bilíngue faz a criança mais inteligente, visto que essa capacidade tem um efeito profundo em seu cérebro, melhorando as habilidades cognitivas não relacionadas à linguagem.

O estudo também apontou que as crianças expostas desde muito cedo a dois idiomas crescem como se tivessem dois seres monolíngues “alojados” dentro do seu cérebro e, quando duas línguas estão bem equilibradas, as crianças bilíngues têm vantagem de pensamento sobre as monolíngues.

Alguns especialistas destacam que é bem mais eficaz falar com as crianças em ambos os idiomas desde o seu nascimento, pois permite o domínio completo da língua, ao contrário do que acontece caso se ensine a segunda língua a partir dos 3 anos de idade. Outrossim, vale destacar que, apesar dos inúmeros benefícios em educar uma criança para que seja bilingue, tudo dependerá da forma que se introduza o idioma. É essencial que a criança se familiarize com ele aos poucos.

Outra vantagem de aprender uma segunda língua na infância é que ajudará a criança a programar os circuitos cerebrais para que lhe seja mais fácil aprender novos idiomas no futuro.

Enfim, o bilinguismo na infância é uma experiência significativa, que tem o poder de influenciar o curso e a eficiência do desenvolvimento infantil.

Conheça alguns benefícios do ensino bilíngue para crianças:

Comunicação

A capacidade de comunicação com mais pessoas quando viajam ou convivem com pessoas estrangeiras é beneficiada. No mais, as crianças bilíngues têm duas vezes mais capacidade de ler e escrever, e seu conhecimento é mais amplo pelo seu maior acesso à informação global.

Cultural

O acesso a duas culturas diferentes é privilegiado: à literatura, às histórias, a diferentes comportamentos, tradições, conversações, meios de comunicação, etc.

Conhecimento

Quanto maior for o conhecimento, mais desenvolvido será o raciocínio de uma criança bilíngue, que pode ser mais criativo, flexível, e mais aberto ao mundo.

Oportunidades

O mercado de trabalho será mais amplo futuramente.